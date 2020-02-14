Пенсионерка из Богородицка стащила рюкзак у пассажирки автобуса

Инцидент произошел во время поездки на рейсовом автобусе в Богородицке. Ехавшая в нем пенсионерка обратила внимание на стоявший без присмотра рюкзак. Возможно, она понимала, что он не бесхозный и его владелица находится в салоне автобуса, но всё же решила стащить рюкзак и на ближайшей остановке выйти.

В нем, как оказалось, лежали деньги и документы владелицы. Та, заметив пропажу, сразу же позвонила в полицию. Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение вероятной похитительницы. 67-летняя жительница Богородицка призналась в содеянном. Похищенное, принадлежащее 35-летней потерпевшей, обнаружено и изъято.

Сейчас в отделе МВД ведут работу по установлению всех деталей случившегося, после чего примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.