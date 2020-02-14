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В ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадала женщина
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадала женщина

В районе поворота на ул. Некрасова столкнулись ГАЗель и Hyundai Santa Fe.

Днем 14 февраля на повороте с ул. Оборонной на ул. Некрасова в Туле произошло ДТП с участием ГАЗели и Hyundai Santa Fe.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, перед столкновением автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка Hyundai.
 
По словам очевидцев, из-за автоаварии наблюдалось затруднение движения в обе стороны.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:50 +3
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