В ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадала женщина

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В районе поворота на ул. Некрасова столкнулись ГАЗель и Hyundai Santa Fe.

Днем 14 февраля на повороте с ул. Оборонной на ул. Некрасова в Туле произошло ДТП с участием ГАЗели и Hyundai Santa Fe.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, перед столкновением автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка Hyundai.

По словам очевидцев, из-за автоаварии наблюдалось затруднение движения в обе стороны.