Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.
В ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадала женщина
В районе поворота на ул. Некрасова столкнулись ГАЗель и Hyundai Santa Fe.
Днем 14 февраля на повороте с ул. Оборонной на ул. Некрасова в Туле произошло ДТП с участием ГАЗели и Hyundai Santa Fe.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, перед столкновением автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка Hyundai.
По словам очевидцев, из-за автоаварии наблюдалось затруднение движения в обе стороны.
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