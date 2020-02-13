Тульские энергетики борются с рекламой наркотиков на подстанциях

За нанесение любых надписей и рисунков на объекты энергоснабжения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В последнее время в Туле неизвестные часто стали использовать здания трансформаторных подстанций для рекламы наркотиков и психоактивных веществ. Сотрудники «Тулгорэлектросетей» совместно с администрацией города проводят комплекс профилактических мероприятий.

Энергетики просят туляков сообщать о нанесении надписей, изображений и рекламы запрещенных веществ на трансформаторные подстанции по телефону: 8(800)700-51-16.

Сотрудники «ТГЭС» предупреждают: за нанесение на объекты энергоснабжения любых надписей и изображений, не согласованных с сетевой организацией, предусмотрена административная и уголовная ответственность.