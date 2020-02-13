Сотрудницу «Тулагорводоканала» осудят за коммерческий подкуп

Женщина за 190 тысяч рублей закрыла глаза на нарушения, допущенные предпринимателями.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка технического контроля АО «Тулагорводоканал». Женщина обвиняется коммерческом подкупе.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в ноябре 2018 года обвиняемая получила от предпринимателя 110 тысяч рублей. За эту сумму она пообещала не составлять акты о нарушении учёта водоснабжения.

Месяцем позже за 80 тысяч рублей она согласилась закрыть глаза на самовольное использование коммерсантом централизованной системы водоснабжения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.