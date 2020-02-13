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Сотрудницу «Тулагорводоканала» осудят за коммерческий подкуп

Сотрудницу «Тулагорводоканала» осудят за коммерческий подкуп

Женщина за 190 тысяч рублей закрыла глаза на нарушения, допущенные предпринимателями.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка технического контроля АО «Тулагорводоканал». Женщина обвиняется коммерческом подкупе.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в ноябре 2018 года обвиняемая получила от предпринимателя 110 тысяч рублей. За эту сумму она пообещала не составлять акты о нарушении учёта водоснабжения.

Месяцем позже за 80 тысяч рублей она согласилась закрыть глаза на самовольное использование коммерсантом централизованной системы водоснабжения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +3
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