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Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев вышел на свободу
Фото из архива публикаций Myslo

Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев вышел на свободу

По информации Myslo, он освободился из колонии-поселения 12 февраля.

Как стало известно Myslo, накануне вышел на свободу бывший глава администрации МО Новомосковск Вадим Жерздев.
 
Приговор Вадиму Жерздеву вынес Новомосковский городской суд, и это произошло в начале февраля 2019 года. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Наказание — 1 год и 7 месяцев колонии-поселения и запрет на протяжении трех лет занимать определенные должности.
 
Стоит отметить, что это было второе рассмотрение уголовного дела: первый приговор (2 года колонии-поселения) экс-чиновник обжаловал в Тульском областном суде. Жерздев и его адвокаты заявили, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства. Кроме того, после получения копии первого приговора выяснилось, что его значительная часть не соответствует тому, что озвучивалось в ходе оглашения.
 
Напомним, по версии следствия, глава новомосковской администрации Вадим Жерздев пытался по заниженной цене продать ООО «Энергопромстрой» три земельных участка на ул. Трудовые Резервы. Компания планировала организовать там платную парковку.

Заявку на участие в аукционе подали еще двое бизнесменов. Жерздев потребовал от них снять свои кандидатуры, но один отказался. Тогда экс-глава Новомосковской администрации дал указание подчиненным отменить аукцион под предлогом наличия на землях объектов водоснабжения. 22 февраля в администрацию города поступила жалоба Крючкова на незаконную отмену аукциона.
Сюжет: Арест Вадима Жерздева
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:25 +4
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