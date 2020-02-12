Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ
Корректировки в учебном процессе призваны не допустить превышения эпидпорога по заболеваемости респираторными инфекциями среди детей.
Сезон простуд приближается к самой активной стадии, и, чтобы избежать эпидемии ОРВИ и гриппа, тульский Роспотребнадзор порекомендовал школам уйти на внеплановые каникулы.
Глава Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев:
Александр Ломовцев
– На данный момент в Тульской области в целом эпидемиологический порог превышен на 4,5%, однако среди детей школьного возраста всё находится в пределах нормы. Сейчас мы пришли к тому, что правильно будет прерывать учебный процесс не в отдельных школах или классах, а во всех средних образовательных учреждениях. Это не закрытие школ, а перевод образовательного процесса на домашнюю форму. Для разрыва путей передачи гриппа и ОРВИ среди детей школам Тульской области рекомендуется
с 13 февраля ввести дополнительные каникулы на 10 календарных дней.
Что касается детских садов, то пока нет необходимости менять привычный режим работы.
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что ситуация с заболеваемостью простудными заболеваниями среди детей оценивается как стабильно благополучная.
Алевтина Шевелева
– Надо понимать, что данные каникулы не должны остановить учебный процесс, он продолжается – это и самостоятельная работа и, при возможности, дистанционное обучение. Каждое учебное учреждение выберет свой вариант учебного процесса.
Министр добавила, что дошкольные учреждения продолжат работать в штатном режиме, а в школах при необходимости будут организованы дежурные классы.
Решение о том, с какого числа начать каникулы и начать ли вообще, остается за руководством каждой конкретной школы.
Дезинфекционный режим
По данным Роспотребнадзора по Тульской области, на прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе, частично в 48 классах 20 школ и в пяти группах пяти дошкольных образовательных учреждений.
В целом же в регионе проводится масштабная работа по профилактике распространения респираторных заболеваний. Так, во всех школах введен ежедневный «утренний фильтр», увеличена кратность влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, проводится обеззараживание воздуха.
Ведется работа и в других учреждениях. Так, в медицинских организациях области усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов. В организациях торговли, обслуживания населения, на социальных объектах и транспорте увеличена кратность уборок с использованием дезинфицирующих средств.
На данный момент привита от гриппа примерно половина жителей Тульской области. Как отметил Александр Ломовцев, таких показателей не удавалось добиться ранее.
Для лечения уже заболевших во всех медицинских учреждениях имеются необходимые препараты и оборудование.
Как уберечься от вирусов?
Главный врач Тульской детской областной больницы Дмитрий Харитонов и главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Рублевская рассказали об основных правилах профилактики заболевания. В частности, в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ рекомендуются:
- избегать контактов с заболевшими;
- по возможности меньше бывать в местах массового скопления людей, на общественном транспорте;
- носить одноразовую медицинскую маску (марлевую повязку) и менять ее каждые 4 часа;
- регулярно тщательно мыть руки с мылом или протирать их дезинфицирующими салфетками;
- делать влажную уборку, проветривать и увлажнять воздух в помещении;
- вести здоровый образ жизни.
При появлении признаков заболевания нужно незамедлительно обратиться к врачу и следовать его предписаниям.