Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ

Сезон простуд приближается к самой активной стадии, и, чтобы избежать эпидемии ОРВИ и гриппа, тульский Роспотребнадзор порекомендовал школам уйти на внеплановые каникулы.

Глава Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев:

Александр Ломовцев – На данный момент в Тульской области в целом эпидемиологический порог превышен на 4,5%, однако среди детей школьного возраста всё находится в пределах нормы. Сейчас мы пришли к тому, что правильно будет прерывать учебный процесс не в отдельных школах или классах, а во всех средних образовательных учреждениях. Это не закрытие школ, а перевод образовательного процесса на домашнюю форму. Для разрыва путей передачи гриппа и ОРВИ среди детей школам Тульской области рекомендуется с 13 февраля ввести дополнительные каникулы на 10 календарных дней. Что касается детских садов, то пока нет необходимости менять привычный режим работы.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что ситуация с заболеваемостью простудными заболеваниями среди детей оценивается как стабильно благополучная.

Алевтина Шевелева – Надо понимать, что данные каникулы не должны остановить учебный процесс, он продолжается – это и самостоятельная работа и, при возможности, дистанционное обучение. Каждое учебное учреждение выберет свой вариант учебного процесса.

Министр добавила, что дошкольные учреждения продолжат работать в штатном режиме, а в школах при необходимости будут организованы дежурные классы.

Решение о том, с какого числа начать каникулы и начать ли вообще, остается за руководством каждой конкретной школы.