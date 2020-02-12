Атмосферное давление в Центральной части России опустилось до рекордных значений

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В норму оно придет к пятнице, но затем столбик ртутного столба поползет в вверх и превысит нормативные показатели.

На большой части России продолжает властвовать мегациклон. В Центральной части страны из-за него атмосферное давление опустилось до 729 мм рт. ст., что стало почти самым низким значением с начала 21 века. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Ожидается, что давление придет в норму только к четвергу-пятнице. Сегодня, 12 февраля, оно составило 735 мм рт. ст. По данным Гидрометцентра, сильное снижение атмосферного давления связано с прохождением фронтального раздела.

После его прохождения атмосферное давление «качнется» в обратную сторону: в субботу, 14 февраля, оно составит 753 мм рт. ст., а в воскресенье — 750 мм рт. ст.

Сильный снегопад в южной части страны и штормовой ветер, резкое снижение давления в центральной части — по мнению метеорологов, все это явные проявления глобального потепления.