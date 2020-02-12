Кляузы и жалобы превратили жизнь тульской деревни в ад

На фото: Мария Стефановна Короткова, Галина Канунникова, Альфия Уторова, Надия Лосева, Людмила Игнатьева и Гасан Магамедов.

Мир и покой закончился в деревне Алексеевка Тепло-Огаревского района в 2016 году. С тех пор каждый житель получил в свой адрес не один десяток жалоб от соседей.

Рекордмен по числу претензий – Галина Канунникова, бывшая староста деревни. На ее семью их написано 63!

– Первая жалоба – обращение в московский вуз, в котором на заочном отделении учился мой сын Сергей. Бумага была подписана моим именем. В ней я говорила, что Сережа поступил в вуз незаконно, что место в университете ему купила мама (то есть я!), а вообще он всегда был изрядным двоечником, так что экзамены будет покупать. Ну что за ерунда? Спустя несколько месяцев такое же обращение пришло сыну на работу, но уже подписанное именем нашей соседки.

Со временем неразбериха коснулась всех. Жители предполагают, что обращения от разных имен пишут Алексей и Дмитрий – молодые люди, живущие в одном из домов деревни.

– Переписка ведется пятый год, для нас это время унижений, оскорблений и жалоб, – рассказывает Галина. – Часть обращений написаны от имени Алексея, другие подписаны нашими именами. Но мы этих бумаг не составляли. Роспотребнадзор, комитет ветеринарии, министерство природных ресурсов и экологии, администрация, прокуратура, полиция – нас уже знают везде. Если болеем, появляется жалоба, что больничный липовый, если кто-то едет отдыхать, что дети остались беспризорными.

За каждым таким письменным обращением следуют тщательные и очень неприятные проверки, а иногда и суды.

– У дочери многодетная семья, мы участвуем в разных конкурсах на региональном и всероссийском уровне, завоевываем награды, а они пишут, что у нас дети голодные, без присмотра, ходят попрошайничают, – рассказывает Альфия Уторова. – После такого к нам приходят с проверкой из отдела социальной защиты, ПДН. Нас, конечно, знают, но таков порядок, без проверки и ответа жалобу оставить нельзя. Пытались поговорить с жалобщиком, но он нас игнорирует. А недавно установил камеры видеонаблюдения везде возле своего дома и повесил на заборе табличку: «Кому это не нравится, может сменить место жительства».

Обвинения порой зашкаливают. Людмила Игнатьева узнала, что от нее в полицию поступило заявление о том, что ее соседка торгует наркотиками:

– Я ездила в полицию, исписала три листа бумаги, чтобы доказать, что подпись в заявлении не моя. А как неудобно-то! У меня никаких претензий к соседке нет, мы тесно не общаемся, но все друг друга знаем и при встрече здороваемся. А тут такое!

Из-за постоянных жалоб появилось много запретов:

– Курам у нас нельзя выходить на улицу, коровам пастись тоже нельзя, пока мы не выкупим место под это, даже цветы возле домов признали незаконными, пришлось выдернуть.

Больше всего претензий написано от имени Марии Стефановны, которой почти 84 года:

– Я и компьютером-то пользоваться не умею, если нужно, пишу от руки. А эти все на компьютере, еще и не с моей подписью. Просила ребят ради Бога отстать от меня, бесполезно.

Жители пытались решить вопрос всеми силами. Правоохранители на ситуацию пока не повлияли. Единственная надежда – привлечь внимание общественности.

Спустя пару дней после визита Myslo в деревню Алексей связался с редакцией и поделился своей позицией:

– У меня был конфликт с Галиной Канунниковой, потому что из-под её сарая текла навозная жижа. С этим я пытался разобраться. Но никаких заявлений от чужих имен не пишу. Все, что считаю нужным выяснить, подписываю своим именем, решаю вопросы в соответствии с законодательством. Не вижу в этом ничего плохого, я много сделал для деревни. Но раз они не хотят, больше не буду делать ничего.

Как бы там ни было, кто-то эти жалобы пишет. И чтобы жизнь в деревне наладилась, вопрос нужно решать.

Сутяжничество –это синдром

Анжела Харитонова, психолог – В психопатологии и психиатрии есть такой синдром – кверулянтство, по-простому, это и есть сутяжничество. Люди, страдающие им, постоянно хотят писать жалобы на всех, им кажется, что их без конца ущемляют в правах. Это принимает характер бредовой идеи. Сам человек никогда не осознает, что с ним что-то не так, ему кажется, что он борется за справедливость. Развивается это, как правило, после 40-50 лет и может быть симптомом психического заболевания, органического сосудистого расстройства или отклонения в психике на грани нормы и патологии. Сутяжники – глубоко несчастные, обиженные на весь мир люди. Воспитывать и запугивать их бесполезно. Не раздражайте их, не доказывайте, лучше сведите отношения к минимуму. А если такой человек портит жизнь основательно и втягивает в судебные процессы, настаивайте на экспертизе вменяемости.