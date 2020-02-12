В Тульской области стартовал конкурс «Наличники самого маленького города России»

Конкурс проводится в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля в Чекалине Тульской области стартовал необычный конкурс рисунка – «Наличники самого маленького города России». Организаторы – АНО Центр развития универсального дизайна – запустили его для детей, семей и взрослых.

Конкурс продлится с 10 февраля по 31 мая 2020 года и состоит из нескольких этапов, одним из которых будет общественное голосование жителей города Чекалина за приз зрительских симпатий.

На конкурс примут как индивидуальные работы, так и семейное творчество.

Положение о проведении конкурса – здесь.