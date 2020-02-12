16 февраля на улице Металлургов изменится схема движения трамваев

Фото из архива Myslo.

16 февраля 2020 года на улице Металлургов между трамвайными остановками «Ул. Декабристов» и «Быткомбинат» будут опиливать деревья. Работы проведут с 10.00 до 12.00.

Трамваи маршрутов №№ 7, 9, 10, 13 пойдут по измененной схеме.