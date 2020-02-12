16 февраля на улице Металлургов изменится схема движения трамваев
Об этом сообщает администрация города.
Трамваи маршрутов №№ 7, 9, 10, 13 пойдут по измененной схеме.
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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7
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Щегловская Засека — стадион «Металлург»
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ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — Депо
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9
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Стадион «Металлург» — Московский вокзал
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Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
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10
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Стадион «Металлург» — Кондитерская фабрика
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Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
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13
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Стадион «Металлург» — Красный перекоп —
пос. Менделеевский
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Депо -ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. ю Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр. Ленина