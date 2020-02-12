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16 февраля на улице Металлургов изменится схема движения трамваев
Фото из архива Myslo.

16 февраля на улице Металлургов изменится схема движения трамваев

Об этом сообщает администрация города.

16 февраля 2020 года на улице Металлургов между трамвайными остановками «Ул. Декабристов» и «Быткомбинат» будут опиливать деревья. Работы проведут с 10.00 до 12.00.

Трамваи маршрутов №№ 7, 9, 10, 13 пойдут по измененной схеме.


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

Щегловская Засека — стадион «Металлург»

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — Депо

9

Стадион «Металлург» — Московский вокзал

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна

10

Стадион «Металлург» — Кондитерская фабрика

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

13

Стадион «Металлург» — Красный перекоп —

пос. Менделеевский

Депо -ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. ю Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр. Ленина

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:20 0
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