новости
новости
Регистрация
В Туле суд арестовал должника-алиментщика
Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

В Туле суд арестовал должника-алиментщика

Мужчину наказали за то, что он не приступил к назначенным ему обязательным работам.

У судебных приставов города находится исполнительное производство в отношении 24-летнего туляка. Мужчина продолжительное время не платит алименты на содержание своего 3-летнего сына и поэтому его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

По результатам рассмотрения должника признали виновным и назначили обязательные работы. Однако, отбывать наказание мужчина тоже не спешил, поэтому на него составили новый протокол. На этот раз — по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

«За игнорирование назначенного наказания в виде обязательных работ должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:01 0
Другие статьи по темам
Событие
неуплата алиментовсудебные приставы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

16 февраля на улице Металлургов изменится схема движения трамваев
16 февраля на улице Металлургов изменится схема движения трамваев
В Туле состоится официальное открытие дилерского центра ŠKODA
В Туле состоится официальное открытие дилерского центра ŠKODA
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.