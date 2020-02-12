В Туле суд арестовал должника-алиментщика

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Мужчину наказали за то, что он не приступил к назначенным ему обязательным работам.

У судебных приставов города находится исполнительное производство в отношении 24-летнего туляка. Мужчина продолжительное время не платит алименты на содержание своего 3-летнего сына и поэтому его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».



По результатам рассмотрения должника признали виновным и назначили обязательные работы. Однако, отбывать наказание мужчина тоже не спешил, поэтому на него составили новый протокол. На этот раз — по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

«За игнорирование назначенного наказания в виде обязательных работ должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

