В администрации Тулы новое назначение

С 12 февраля года руководителем аппарата администрации города Тулы назначен Денис Владимирович Громов. Сегодня его представили на рабочем совещании заместителями главы администрации.



Громов Денис Владимирович в 2000 году окончил Тульский государственный университет, в 2004 году — Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации.



С 2000 по 2004 годы служил в налоговых органах Российской Федерации.



С 2004 по 2020 годы работал на предприятиях различных форм собственности в Туле.