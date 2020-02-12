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В администрации Тулы новое назначение

В администрации Тулы новое назначение

Дмитрий Миляев подписал распоряжение о назначении Дениса Громова руководителем аппарата администрации города.

С 12 февраля года руководителем аппарата администрации города Тулы назначен Денис Владимирович Громов. Сегодня его представили на рабочем совещании заместителями главы администрации.

Громов Денис Владимирович в 2000 году окончил Тульский государственный университет, в 2004 году — Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации.

С 2000 по 2004 годы служил в налоговых органах Российской Федерации.

С 2004 по 2020 годы работал на предприятиях различных форм собственности в Туле.

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