новости
новости
Регистрация
Мошенники от лица Роспотребнадзора заставляют предпринимателей покупать литературу
Кадр из фильма «Собачье сердце».

Мошенники от лица Роспотребнадзора заставляют предпринимателей покупать литературу

Они предлагают предпринимателям оформить «Уголок потребителя» за вознаграждение.

В последнее время участились случаи обращений неизвестных лиц на мобильные телефоны индивидуальных предпринимателей, директоров фирм. Они представляются Службой защиты прав потребителей или должностными лицами управления, предупреждают о якобы планируемой проверке данного лица Роспотребнадзором.

Звонившие перед проверкой предлагают помощь в оформлении «Уголка потребителя» в соответствии с требованиями законодательства и настойчиво, в некоторых случаях угрожая штрафами, требуют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалые деньги.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что ведомство не занимается распространением и продажей печатных изданий.

Должностные лица управления осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает предпринимателей, директоров фирм и организаций быть предельно внимательными и осторожными. Проверять информацию, прежде чем заплатить деньги.

При обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в управление РПН по телефону 37-70-03, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области 24-53-87, в органы полиции.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:07 +6
Другие статьи по темам
Событие
мошенникиРоспотребнадзор
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В администрации города Тулы произошли кадровые изменения
В администрации города Тулы произошли кадровые изменения
Дюмин – прокурорам: «Вор должен сидеть в тюрьме! Неприкасаемых нет»
Дюмин – прокурорам: «Вор должен сидеть в тюрьме! Неприкасаемых нет»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.