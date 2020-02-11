Мошенники от лица Роспотребнадзора заставляют предпринимателей покупать литературу

В последнее время участились случаи обращений неизвестных лиц на мобильные телефоны индивидуальных предпринимателей, директоров фирм. Они представляются Службой защиты прав потребителей или должностными лицами управления, предупреждают о якобы планируемой проверке данного лица Роспотребнадзором.

Звонившие перед проверкой предлагают помощь в оформлении «Уголка потребителя» в соответствии с требованиями законодательства и настойчиво, в некоторых случаях угрожая штрафами, требуют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалые деньги.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что ведомство не занимается распространением и продажей печатных изданий.

Должностные лица управления осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает предпринимателей, директоров фирм и организаций быть предельно внимательными и осторожными. Проверять информацию, прежде чем заплатить деньги.

При обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в управление РПН по телефону 37-70-03, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области 24-53-87, в органы полиции.