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Дюмин – прокурорам: «Вор должен сидеть в тюрьме! Неприкасаемых нет»

Дюмин – прокурорам: «Вор должен сидеть в тюрьме! Неприкасаемых нет»

На расширенной коллегии прокуратуры Тульской области глава региона поставил задачи прокурорам.

Сегодня в здании прокуратуры Тульской области прошло расширенное заседание коллегии ведомства.

Губернатор Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

- Прокуратура — гарант законности. По уровню снижения преступлений мы занимаем 3-е место в ЦФО. Снижена уличная преступность. Необходимо серьезно повысить показатели защищенности детей от вовлечения в совершение преступлений. Прежде всего, защитить их от наркотиков. Ситуация требует внесения поправок о запрещении продажи определенных веществ, и сейчас в Госдуму РФ уже внесены два законопроекта по этой теме. Еще один важный вопрос – защита детей от негативной информации в интернете: нужно решительно пресекать деятельность сайтов с негативной информацией.

Губернатор отметил, что за 2019 год в Тульской области выявлено более 4000 нарушений социальных прав туляков, в том числе, нарушений трудовых прав. Эту работу также нужно продолжать.

Говорил Алексей Дюмин и о нарушении прав дольщиков:

– 70% застройщиков в регионе завершают свои объекты по старым правилам, без счетов эскроу. Прокуроры входят в рабочую группу по контролю за целевым расходованием средств дольщиков.

Новых обманутых дольщиков в регионе быть не должно!

По словам губернатора, также приоритетом работы прокуратуры должна быть защита прав предпринимателей. Но при этом важно не допускать нарушений со стороны самих коммерсантов, особенно в части безопасности и здоровья граждан.

Глава региона поручил прокурорам усилить работу за деятельностью управляющих организаций в регионе, отслеживать ценообразование на их услуги и качество выполненных работ.

«Любые действия ресурсников, обманывающих туляков, надо жестко пресекать. Борьба с коррупцией должна быть жесткой: неприкасаемых в нашей области нет и быть не может!» – сказал губернатор.

На коллегии выступил прокурор Тульской области Роман Прасков.

Роман Прасков

– За прошедший год подвергнуто проверке свыше 8 тысяч проектов нормативных правовых актов, по мерам реагирования приведены в соответствие с законом 39 региональных и 849 муниципальных актов.  Тульской областной Думой приняты два закона, внесенные прокуратурой области с использованием права законодательной инициативы.

По словам прокурора, основные усилия ведомства сосредоточены на том, чтобы утвердился правовой порядок в социальной сфере. Особенно там, где более всего граждане чувствуют себя незащищенными. Прежде всего — это право на труд, на своевременное и полное получение заработанных денег.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 12:08 −4
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула

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