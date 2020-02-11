Конкурс Myslo: туляки делятся романтическими историями к 14 февраля

Недавно Myslo запустил романтический конкурс для влюбленных — расскажите свою историю любви и получите возможность выиграть приз.

Туляки продолжают присылать нам свои истории. Делимся!

мария и станислав

Мария: «Это была любовь с первого взгляда!»

«Наша история любви началась летом 2013 года, — пишет тулячка Мария Лапунова. — Познакомились мы, можно сказать, почти через соцсети, по ICQ. А когда встретились, влюбились друг в друга без памяти. Проводили дни и ночи вместе, не могли надышаться друг другом.

И поняли, что друг без друга нам уже просто нельзя. Спустя четыре месяца мы поженились, а спустя еще полгода отдали свои сердца друг другу в церкви. Позже узнали, что от нашей безумной любви скоро появится малыш. И вот через считаные месяцы появилась на свет наша любимая принцесса, наша дочка. Мы вместе семь лет, и наша любовь не угасла, а наоборот, стала еще сильнее и крепче. Любите друг друга и будьте любимы!»

валентина и виктор

Обычная необычная история

Эту love-story нам прислала тулячка Татьяна Громова. Но пишет она не о себе, а… о своих родителях. Валентина Викторовна и Виктор Иванович Барановы отмечают в этом году 47-летнюю годовщину свадьбы.

«Я хотела бы рассказать историю своих родителей, они довольно преклонного возраста, поэтому я делаю это от их имени, и как дань уважения старшему поколению, всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Спасибо вам за конкурс!» При этом Татьяна рассказала историю любви своих родителей в стихах.

Обычная история, как скажет большинство,

Но я скажу вам честно –

Нам с мужем повезло.

Быть может, звезды в этот год

По-новому сошлись,

А может, купидон

Вмешался в нашу жизнь.



За партой вместе грызть

Гранит науки приходилось нам,

И, полусонные, на перемене

Встречались по утрам.

Я с длинными косичками,

Он с челкой кучерявой.

Вокруг все говорили,

Что нет красивей пары.



Закончив школу, в армию

Его я провожала,

И слезы я два года,

Конечно, вытирала.

Два года в ожиданье,

Как будто двадцать лет.

Закончились мученья:

В один из дней весенних

Пошли мы под венец.



На свадьбе все плясали, пели,

И оглянуться не успели,

Как дети наши (сын и дочь)

Уже бегут из дома прочь

Свой строить дом и дерево сажать.

Уж мы не школьники давно,

Как время беспощадно, зло,

Крутилось как веретено.

Недаром мудрецы все повторяют –

Счастливые часов не наблюдают,

И внуки с годовщиной поздравляют.



Мы вместе больше четырех десятков лет.

И было много радости и бед.

Все трудности вдвоем переживали,

Конечно же, и счастье мы узнали.

Трудились вместе, вместе отдыхали,

И годы словно вмиг мы пролетали,

И вот уж внуки взрослые у нас.



Но иногда во сне мне слышится звонок,

Зовущий всех нас на урок.

Поправив волосы, я в класс бегу,

За партой место рядом с ним займу.



Я с длинными косичками,

Он с челкой кучерявой.

Вокруг все говорят,

Что нет красивей пары.