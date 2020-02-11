Конкурс Myslo: туляки делятся романтическими историями к 14 февраля
Расскажите нам о своей love-story и выиграйте приз!
Недавно Myslo запустил романтический конкурс для влюбленных — расскажите свою историю любви и получите возможность выиграть приз.
Туляки продолжают присылать нам свои истории. Делимся!
Мария: «Это была любовь с первого взгляда!»
«Наша история любви началась летом 2013 года, — пишет тулячка Мария Лапунова. — Познакомились мы, можно сказать, почти через соцсети, по ICQ. А когда встретились, влюбились друг в друга без памяти. Проводили дни и ночи вместе, не могли надышаться друг другом.
И поняли, что друг без друга нам уже просто нельзя. Спустя четыре месяца мы поженились, а спустя еще полгода отдали свои сердца друг другу в церкви. Позже узнали, что от нашей безумной любви скоро появится малыш. И вот через считаные месяцы появилась на свет наша любимая принцесса, наша дочка. Мы вместе семь лет, и наша любовь не угасла, а наоборот, стала еще сильнее и крепче. Любите друг друга и будьте любимы!»
Обычная необычная история
Эту love-story нам прислала тулячка Татьяна Громова. Но пишет она не о себе, а… о своих родителях. Валентина Викторовна и Виктор Иванович Барановы отмечают в этом году 47-летнюю годовщину свадьбы.
«Я хотела бы рассказать историю своих родителей, они довольно преклонного возраста, поэтому я делаю это от их имени, и как дань уважения старшему поколению, всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Спасибо вам за конкурс!» При этом Татьяна рассказала историю любви своих родителей в стихах.
Обычная история, как скажет большинство,
Но я скажу вам честно –
Нам с мужем повезло.
Быть может, звезды в этот год
По-новому сошлись,
А может, купидон
Вмешался в нашу жизнь.
За партой вместе грызть
Гранит науки приходилось нам,
И, полусонные, на перемене
Встречались по утрам.
Я с длинными косичками,
Он с челкой кучерявой.
Вокруг все говорили,
Что нет красивей пары.
Закончив школу, в армию
Его я провожала,
И слезы я два года,
Конечно, вытирала.
Два года в ожиданье,
Как будто двадцать лет.
Закончились мученья:
В один из дней весенних
Пошли мы под венец.
На свадьбе все плясали, пели,
И оглянуться не успели,
Как дети наши (сын и дочь)
Уже бегут из дома прочь
Свой строить дом и дерево сажать.
Уж мы не школьники давно,
Как время беспощадно, зло,
Крутилось как веретено.
Недаром мудрецы все повторяют –
Счастливые часов не наблюдают,
И внуки с годовщиной поздравляют.
Мы вместе больше четырех десятков лет.
И было много радости и бед.
Все трудности вдвоем переживали,
Конечно же, и счастье мы узнали.
Трудились вместе, вместе отдыхали,
И годы словно вмиг мы пролетали,
И вот уж внуки взрослые у нас.
Но иногда во сне мне слышится звонок,
Зовущий всех нас на урок.
Поправив волосы, я в класс бегу,
За партой место рядом с ним займу.
Я с длинными косичками,
Он с челкой кучерявой.
Вокруг все говорят,
Что нет красивей пары.
До 12 февраля 2020 года пришлите свою историю любви на почту news@myslo.ru (с пометкой «На конкурс love-story»). Приложите к рассказу несколько совместных фотографий со второй половиной. Обязательно убедитесь, что любимый человек не против участия в конкурсе.
Важно: участниками могут стать жители Тульской области, достигшие 18 лет.
В письме не забудьте указать ваши ФИО и контакты для обратной связи.
Победителя конкурса выберет редакционное жюри. Результаты мы объявим 14 февраля 2020 года.
За самую интересную love-story мы дарим двухместную палатку от магазина спортивных товаров «Декатлон».