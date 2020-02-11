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ГИБДД ищет водителя, который скрылся после аварии на ул. Кутузова
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

ГИБДД ищет водителя, который скрылся после аварии на ул. Кутузова

Требуется помощь свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

11 февраля примерно в 7.40 напротив дома №82 по ул. Кутузова в Туле столкнулись два автомобиля: Toyota и, предположительно, Ford Focus. Городская Госавтоинспекция просит откликнутся свидетелей и очевидцев этого ДТП.
 

«Всю имеющуюся информацию можно сообщить по телефону дежурной части: 32−45−00 или в группу розыска городского батальона ДПС ГИБДД: 22−26−85, 22−26−89», — сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:12 +3
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