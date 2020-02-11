При ночном пожаре на ул. Карла Маркса в Туле пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В ночь на 11 февраля на ул. Карла Маркса в Туле произошел пожар в частном доме на двух хозяев. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 00.46, а первый из пяти направленных пожарных расчетов прибыл на место через семь минут.

«Открытое горение ликвидировано в 01:25. В результате происшествия в комнате размером 4×6 м сгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей площади, обгорела кровля на площади 45 кв.м.», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Звеном газодымозащитной службы из дома спасены 3 человека. В результате пожара пострадал 54-летний мужчина, который отравился продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.