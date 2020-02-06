Тулячка Алёна Чернова сыграла за сборную звёзд студенческого баскетбола

Матч между командами Запада и Востока состоялся в Уфе.

Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого Алёна Чернова приняла участие в матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола – 2020. Отбор для участия в этой игре прошли 36 студентов из разных регионов России, а сама игра состоялась в столице Башкирии, на «Уфа-Арене».

Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола состоялся между командами Запада и Востока. За команду Запада сыграла игрок студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого Алёна Чернова, которая также выступает за университетскую команду «Кобра». Матч закончился со счетом 127:117 в пользу команды Востока.