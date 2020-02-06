Около «Тулачермета» волонтёры нашли собаку с оторванной лапой

Фото Елены Уваровой

Пёс был сильно измучен. Сейчас он доставлен в ветеринарную лечебницу.

Тулячка Елена Уварова обнаружила рядом с «Тулачерметом» собаку с оторванной лапой. Об этом сообщает группа «9 жизней. Помощь бездомным животным г. Тула».

Стал ли пёс жертвой ДТП или жестокая рана – дело человеческих рук, пока неясно. Судя по всему, животное довольно долго скиталось по улицам – рана начала гноиться.

Волонтёры доставили собаку в ветеринарную лечебницу, где псу оказали неотложную помощь. В ближайшее время в группе «9 жизней. Помощь бездомным животным г. Тула» будет объявлен сбор средств на дальнейшее лечение.