новости
новости
Регистрация
Около «Тулачермета» волонтёры нашли собаку с оторванной лапой
Фото Елены Уваровой

Около «Тулачермета» волонтёры нашли собаку с оторванной лапой

Пёс был сильно измучен. Сейчас он доставлен в ветеринарную лечебницу.

Тулячка Елена Уварова обнаружила рядом с «Тулачерметом» собаку с оторванной лапой. Об этом сообщает группа «9 жизней. Помощь бездомным животным г. Тула».

Стал ли пёс жертвой ДТП или жестокая рана – дело человеческих рук, пока неясно. Судя по всему, животное довольно долго скиталось по улицам – рана начала гноиться.

Волонтёры доставили собаку в ветеринарную лечебницу, где псу оказали неотложную помощь. В ближайшее время в группе «9 жизней. Помощь бездомным животным г. Тула» будет объявлен сбор средств на дальнейшее лечение.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 +7
Другие статьи по темам
Событие
собака с оторванной лапойраненая собакатребуется помощьволонтерыпомощь бездомным животным
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Алёна Чернова сыграла за сборную звёзд студенческого баскетбола
Тулячка Алёна Чернова сыграла за сборную звёзд студенческого баскетбола
На улицах Тулы сбили двух пешеходов
На улицах Тулы сбили двух пешеходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.