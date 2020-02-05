В Донском делали котлеты «По-киевски» с кишечной палочкой

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства в ООО «Губерния Тульская», расположенном в Донском. Предприятие специализируется на производстве мясной продукции.

Специалисты взяли пробы мяса для лабораторных испытаний в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории на соответствие показателям качества и безопасности. В замороженных котлетах «По-киевски» была обнаружена кишечная палочка.

Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и может привести к угрозе здоровья и жизни людей. Должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей.