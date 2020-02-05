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Тулячка выиграла в лотерею миллион рублей
Фото: stoloto.ru

Тулячка выиграла в лотерею миллион рублей

Выигрыш Ангелина Леонова планирует потратить на покупку жилья.

Тулячка Ангелина Леонова выиграла в лотерею «Русское лото» один миллион рублей. Счастливый билет она купила на сайте, а трансляцию розыгрыша тиража смотрела вместе с мужем и сыном:

— Мне оставалось закрыть только число 55. И вдруг ведущий Михаил Борисов достаёт из мешка нужный мне бочонок. Мы всей семьей прыгали на диване от счастья.

Выигрыш Ангелина вложит в приобретение однокомнатной квартиры. Победительница работает секретарём-референтом в администрации Тулы. В свободное время занимается спортом. Зимой предпочитает лыжи и сноуборд, а летом отдыхает на даче.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:55 +3
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Тула

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