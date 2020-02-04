В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 февраля, в День памяти преподобного Макария Жабынского, в Белеве состоялось великое освящение соборного храма в честь белевского чудотворца.

В этот день храм открыл двери для прихожан после масштабных работ по реставрации. Состоялась праздничная литургия, которую совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Епископ Белевский и Алексинский Серафим возглавил крестный ход с водокраплением.

Праздничное богослужение посетили заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Ольга Гремякова напомнила, что в августе прошлого года при посещении монастыря губернатор Алексей Дюмин поручил привести в порядок старинный храм и его территорию. При личном участии главы региона были привлечены внебюджетные средства на реставрацию и ремонт всего комплекса.

«В этом году вся область празднует важную дату — 500-летие Тульского кремля. Мы серьезно готовимся к этому событию, восстанавливаем наши культурно-исторические памятники, духовные объекты. Особую роль для нас играют монастыри Белевского района. Свято-Введенский мужской монастырь — одна из главных православных святынь для всего нашего региона. Было важно восстановить главный храм в его первоначальном виде, благоустроить купель и святой источник», — отметила Ольга Гремякова.

В короткие сроки полностью завершена реставрация фасада храма. Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Работы проведены и во внутреннем пространстве: установлена винтовая лестница на хоры.

На территории монастыря проведены масштабные ландшафтные работы: уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтированы купель и часовня. Благоустроена территория у старинного 600-летнего дуба, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого недруга, с чем и связана история чудодейственного источника.