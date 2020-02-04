новости
новости
Регистрация
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь

4 февраля, в День памяти преподобного Макария Жабынского, в Белеве состоялось великое освящение соборного храма в честь белевского чудотворца.

В этот день храм открыл двери для прихожан после масштабных работ по реставрации. Состоялась праздничная литургия, которую совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Епископ Белевский и Алексинский Серафим возглавил крестный ход с водокраплением.

Праздничное богослужение посетили заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Ольга Гремякова напомнила, что в августе прошлого года при посещении монастыря губернатор Алексей Дюмин поручил привести в порядок старинный храм и его территорию. При личном участии главы региона были привлечены внебюджетные средства на реставрацию и ремонт всего комплекса.

«В этом году вся область празднует важную дату — 500-летие Тульского кремля. Мы серьезно готовимся к этому событию, восстанавливаем наши культурно-исторические памятники, духовные объекты. Особую роль для нас играют монастыри Белевского района. Свято-Введенский мужской монастырь — одна из главных православных святынь для всего нашего региона. Было важно восстановить главный храм в его первоначальном виде, благоустроить купель и святой источник», — отметила Ольга Гремякова.

В короткие сроки полностью завершена реставрация фасада храма. Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Работы проведены и во внутреннем пространстве: установлена винтовая лестница на хоры.

На территории монастыря проведены масштабные ландшафтные работы: уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтированы купель и часовня. Благоустроена территория у старинного 600-летнего дуба, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого недруга, с чем и связана история чудодейственного источника.

Галерея
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 1
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 2
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 3
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 4
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 5
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 6
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 7
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 8
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 9
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 10
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 11
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 12
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 13
В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь, Фото: 14
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:15 0
Другие статьи по темам
Событие
Свято-Введенский Макарьевский Жабынский мужской монастырь
Место
Тульская областьБелевский районЖабынь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин — четыре года во главе Тульской области. Мнения туляков
Алексей Дюмин — четыре года во главе Тульской области. Мнения туляков
«Сыграли на чувствах людей»: новость о закрытии фермы «Алексин-страус» оказалась фейком
«Сыграли на чувствах людей»: новость о закрытии фермы «Алексин-страус» оказалась фейком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.