«Сыграли на чувствах людей»: новость о закрытии фермы «Алексин-страус» оказалась фейком

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Новость о закрытии страусиной фермы в Алексинском районе оказалась слишком преувеличенной и вызвала широкий общественный резонанс. В интервью Myslo, а также другим изданиям жена владельца фермы призналась, что заявлять об усыплении животных пришлось ради привлечения внимания (и о закрытии фермы вообще).

Ажиотаж в соцсетях был создан искусственно, чтобы привлечь внимание к проблеме хозяйства. «Если так не написать, никто не обратит внимание на проблему», сказала Мадина. Несмотря на это, в редакцию продолжают поступать сообщения от неравнодушных туляков с просьбой помочь зооферме.

Напомним, что на официальной странице фермы в инстаграме появился пост о том, что на хозяина «вешают фальсифицированное уголовное дело». Животных придется распродать, а оставшихся — усыпить». На одном из сайтов была создана петиция с просьбой обратить внимание на эту проблему.

Впоследствии резонансный пост из соцсетей удалили, а текст петиции изменили. Тем не менее туляки продолжают ее подписывать.

Сейчас в группе фермы есть только сторис, где жителей Тульской области просят помочь животным с кормом. Myslo пытался подробнее выяснить, какая именно еда нужна животным, но дозвониться до фермы оказалось проблематично.

Напомним, что на хозяина фермы Арарата Узуняна полиция завела уголовное дело за организацию незаконной миграции — на территории фермы правоохранители обнаружили трех мигрантов. Подробнее читайте здесь.

Конечно, вызвать широкий общественный резонанс не всегда плохо. Но у этого решения есть и нравственная сторона. Председатель городской общественной организации защиты животных «Май» Марина Ковсман считает, что угрожать усыплением животных, играть на чувствах людей — это безответственно:

– Считаю, что об усыплении животных говорят в двух случаях — когда действительно хотят решить проблему и создать вокруг нее ажиотаж, чтобы быстрее раздать, продать животных. Либо в случае, когда такой способ действительно уместен. Хотя по новому закону усыпление животного допускается для прекращения его мучений или когда оно получило травму, несовместимую с жизнью.

Мне сложно судить, я не в этой ситуации. Мы все не застрахованы от форс-мажорных ситуаций, но, наверное, риски стоило предусмотреть заранее. У нас масса зоопарков, людей, которые были бы заинтересованы без ажиотажа забрать животных. Мне кажется, в этой ситуации излишнее манипулирование людьми. Я думаю, что нужные люди всё же найдутся и проблема решится. Заявлять сразу об усыплении — некорректно. Усыплять, когда ты взял на себя ответственность, никому не позволительно. Если у животного есть шанс жить, мы должны его дать.