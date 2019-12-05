В Свято-Введенском Макарьевском Жабынском мужском монастыре завершены реставрационные работы

Фоторепортаж Максима Останкина.

В 2019 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты началась большая работа по реставрации старинного Макариевского храма монастыря и благоустройству территории. В обители появились ротонды у святого источника, восстановлен поклонный крест, обновлена водосвятная часовня, выполнены ландшафтные и электротехнические работы, монтаж металлических конструкций, полностью отремонтирована купель. У поворота на монастырь установлена часовня с иконой преподобного Макария Жабынского.

Огромные работы проделаны по восстановлению Введенского храма. Он приобрел первоначальный облик, о котором можно судить по старинным фотографиям. Здесь полностью обновили фасад, установили новые купола, заменили кровлю и окна. Работы планировалось закончить к 4 февраля — дню памяти преподобного Макария, а получилось значительно раньше, уже к концу этого года. Но делали всё с душой, хоть и в короткие сроки, но на совесть.

Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский:

Епископ Серафим – Сегодня мы, прихожане и многочисленные паломники, совершили богослужение и молитву в стенах Введенского храма Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни, одной из прославленных святынь тульского края. В этот день мы поблагодарили Бога за те благодеяния, которые Он дарит нам, и за благодеяния, связанные с возрождением монастыря. Благодаря активному участию, неравнодушному отношению многих людей обитель переживает сейчас свое возрождение. И, конечно, мне бы хотелось отметить труды нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина. Благодаря его вниманию закончена реставрация Макарьевского храма — самого большого храма обители, в котором находятся мощи преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

– Храм действительно преобразился, благодать Божия, которая пребывает в этих стенах, привлекает сюда много богомольцев, – продолжает епископ Белевский и Алексинский. – Мы рады всем этим изменениям. Дай Бог Алексею Геннадьевичу и всем его соработникам помощи Божией в тех делах, в тех преобразованиях, которых так много стало происходить на тульской земле и которые являются выражением любви к своему краю и ревностного служения своему Отечеству.

Сейчас идет подготовка к великому освящению Макарьевского храма. Впервые за всю его историю здесь прошла комплексная реставрация. До начала работ он находился в аварийном состоянии — кровля текла, кирпич разрушался. Своих средств на то, чтобы вернуть церковь к жизни, у монастыря не было.

Весь огромный комплекс работ, и в короткие сроки, был проведен благодаря губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Заменили кровлю, купола, кресты, обновили фасад, отреставрировали цоколь, поменяли окна.

В программу празднования 500-летия Тульского кремля и засечной черты вошел и старинный Белев — один из малых исторических городов области. Здесь сейчас проходит реставрация библиотеки им. В. А. Жуковского и краеведческого музея, ремонтно-реставрационные работы детской школы искусств. Завершились работы на родине поэта Жуковского в селе Мишенское, где уже принимают туристов.

Одни из центральных объектов реставрации — комплекс монастырей, которые обретают свой исторический вид. Всем нам возвращена, например, такая красота, как радующий глаз своей необычной расцветкой пятиглавый Спасо-Преображенский собор 1686 года постройки.

Отец Арсений, благочинный монастырей Белевской епархии:

Отец Арсений – Дело в том, что храмы на Руси не были монотонными. Они были либо белокаменными, либо вот такими — полихромными, то есть многоцветными. Православие — это вера не грусти и печали, а вера радости, торжества о том, что нам даровано вечное царствование.

Сейчас, во время реставрации, возрожден первоначальный облик этого уникального памятника древнерусского храмового зодчества, ведь на сегодняшний день он, за некоторым исключением, сохранил практически всю свою первоначальную историческую структуру. Первое богослужение здесь состоялось в 2016 году, еще во время реставрации. А Великое освящение собора прошло 19 августа 2019 года, и богослужения в храме теперь совершаются регулярно.

Этот собор — часть древнего Свято-Воздвиженского монастыря, единственного сохранившегося на тульской земле архитектурного ансамбля XVI-XIX в еков. Построен он был на крутом левом берегу реки Оки. Здесь в 1557 г. побывал Иван Грозный во время объезда южных рубежей Руси. Но в 1921 году монастырь был закрыт. Многие строения разобрали или приспособили под жилье и склады Краснорабочего поселка. 15 апреля 2008 года постановлением Священного Синода в обители была возобновлена монашеская жизнь, а с 2015-го начались большие реставрационные работы. Рядом со Спасо-Пребраженским храмом активно восстанавливают другую историческую реликвию — Введенский собор 1700 года постройки. Сейчас он в лесах, но уже в следующем году должен быть возвращен к жизни. Ему также возвратят исторический облик — храм будет раскрашен в желтые и белые тона.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина – То, что происходит в Тульской области в части восстановления памятников, — это беспрецедентное событие. Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский белевские монастыри такого отношения к себе не видели за всю новейшую историю. За три года здесь было восстановлено восемь объектов. Источники финансирования этих работ самые разные, от федеральных целевых программ до местного бюджета. Недалеко от монастыря находится Покровская церковь, которая в перспективе также будет восстанавливаться за счет привлеченных источников. Это очень важные для нас работы, ведь Белев — духовная жемчужина не только для области, но и для всей России. Губернатор Алексей Дюмин настраивает нас на то, что некоторые точки на карте области должны не просто обновиться, а преобразиться. И в 2020 году Россия действительно увидит новый духовный и туристический центр на тульской земле.

из истории

Белевская Жабынская Введенская пустынь была основана еще в 1585 году неким старцем Онуфрием по жалованной грамоте царя Феодора Иоанновича, повелевавшей «храм воздвигнуть Введения Пресвятой Богородицы на Жабынском городище и монастырь строить». Монастырь получил имя Белевская Жабынская Введенская пустынь. Введенская — в честь первого построенного здесь храма, Белевская — по городу Белеву, а Жабынская — по названию древнего городища, на месте которого она основана.

Если об Онуфрии ничего, кроме имени, история не сохранила, то подробности жизни главного чудотворца здешних мест старца Макария передавались из поколения в поколение. Монах Макарий подвизался в этих местах в посте и молитве, отошедши от мирской жизни. Здесь он сподобился Боговидения, обогатился даром чудес, получил дар исцеления от болезней. Скромный отшельник стал великим святым земли русской, покровителем тульской земли.

Рассказывают о преподобном Макарии, что во время разорения монастыря поляками увидел он как-то в лесу раненого воина, от жажды страждущего. Принести воды немощному старцу было не по силам. И тогда Макарий сотворил чудо: ударил о землю жезлом и забил тут же источник, напоив всю округу. Кто-то скажет – небылицы. Но даже в самые богоборческие советские времена за водой из здешнего источника приезжали со всей округи. Люди не просто верили, а знали, что она по-настоящему целебная.

К концу XIX столетия в ведении монастыря находилось несколько храмов. А потом наступил бурный XX век. С приходом советской власти монастырь закрыли.

В войну здесь размещался штаб 250-го стрелкового полка, и несколько дней шли ожесточенные бои.

Больше всего от обстрелов пострадали братский корпус и Введенский храм, который был практически полностью разрушен. Восстанавливать его не стали.

В церкви Макария Жабынского устроили обычную школу. Летом здесь размещался пионерский лагерь — чтобы помещение было вместительнее, соорудили внутри второй ярус. Мощи преподобного Макария Жабынского оказались завалены битым кирпичом. От старых времен сохранились лишь чистейшие местные источники, старинный сад с антоновкой да слава святой земли, которая, несмотря ни на что, привлекала сюда многочисленных паломников.



1993 г.

В 1991 году монастырский комплекс был передан Русской Православной Церкви. Это был один из первых объектов не только в Тульской области, но и во всей стране, возвращенных Церкви. В начале 2000-х первые богослужения прошли в храме Макария Жабынского. В 2008 году началась реконструкция Введенского храма.