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Необычный театральный проект в Туле: смотри спектакль за ужином!

Необычный театральный проект в Туле: смотри спектакль за ужином!

Роковой спектакль «Зловещую историю» покажут в Concert Hall в рамках специального проекта «Театральный Ужин».

Мультиформатная площадка Concert Hall запускает необычный театральный проект. Зрители смотрят оригинальный спектакль за ужином, получая не только эстетическое, но и гастрономическое удовольствие. А накормит их известный в Туле шеф-повар Руслан Танцура.

Первый Театральный ужин приглашает гостей 16 февраля 2020 г.

На сцене — Московский профессиональный театр-студия «Верба» со своим Роковым спектаклем «Зловещая история» (по произведениям Э.А.По), весьма благосклонно воспринятым и критикой, и публикой на Московском театральном фестивале.

Театр-студия «Верба» известен своими оригинальными мобильными постановками для любых площадок: от большой сцены до арт-клуба или галереи. В основе спектаклей — синтез различных видов искусств и экспериментальный подход к раскрытию драматургического материала.

 

Вы можете приобрести билеты онлайн:

 

Купить билет

 

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 21:24 +3
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