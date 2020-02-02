Необычный театральный проект в Туле: смотри спектакль за ужином!

Мультиформатная площадка Concert Hall запускает необычный театральный проект. Зрители смотрят оригинальный спектакль за ужином, получая не только эстетическое, но и гастрономическое удовольствие. А накормит их известный в Туле шеф-повар Руслан Танцура.

Первый Театральный ужин приглашает гостей 16 февраля 2020 г.

На сцене — Московский профессиональный театр-студия «Верба» со своим Роковым спектаклем «Зловещая история» (по произведениям Э.А.По), весьма благосклонно воспринятым и критикой, и публикой на Московском театральном фестивале.