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Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском

Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском

Марш-бросок запланирован по маршрутам Солдат-Победителей Великой Отечественной войны

В 2020 году исполнится 90 лет со дня образования легендарных Воздушно-десантных войск. За время своего существования войска «крылатой гвардии» овеяли себя славой, снискали заслуженный авторитет и уважение как нашей страны, так и за ее пределами.

Одним из первых знаковых мероприятий комплексного плана празднования 90-летия со дня образования ВДВ станет комбинированный марш-бросок на лыжах. В тех регионах, где не будет снега, участники пройдут пешком.

«Около 100 городов будут принимать воинов-десантников на путях следования комбинированного марш-броска посвященного 90-летию Воздушно-десантных войск», — сообщает пресс-служба тульских десантников.

Марш-бросок начался в 11.00, в субботу 1 февраля, одновременно в Пскове, Новороссийске, Белгороде, Туле, Иваново, Ульяновске и Кубинке Московской области. Старт дал командующий ВДВ, используя для этого систему закрытой связи.

Воины-десантники на лыжах и в пешем порядке совершат переход по городам и областям Центрального Федерального округа. В городах, где предполагаются места ночевок, запланированы торжественные возложния к памятникам и стелам, показательные выступления разведподразделения, военно-патриотические митинги, концерты, выставки вооружения.

 

Также в планах у организаторов мероприятия по популяризации службы в ВС РФ и ВДВ, встречи с допризывной молодежью и работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту.

Команда 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в количестве 30 человек планирует совершить комбинированный марш-бросок с проведением патриотических акций в городах-героях Тула, Смоленск городах воинской славы Вязьма, Можайск, Наро-Фоминск, а также в городах Ярцево, Гагарин и населенном пункте Желанья.

Протяженность маршрута составит около 1000 километров.

Пройдет комбинированный марш-бросок по маршрутам Солдат-Победителей Великой Отечественной войны, где когда-то под Вязьмой и Смоленском громили фашистов десантники знаменитого 4-го воздушно-десантного корпуса.

Закончится комбинированный марш-бросок 19 февраля 2020 года на Поклонной горе в Москве. Там состоится масштабная военно-патриотическая акция, в ходе которой военнослужащие Воздушно-десантных войск пройдет митинг, который завершится праздничным концертом Ансамбля «Песни и пляски Воздушно-десантных войск России».

Галерея
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 1
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 2
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 3
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 4
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 5
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 6
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 7
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 8
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 9
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 10
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 11
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 12
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 13
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 14
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 15
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 16
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 17
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 18
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 19
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 20
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 21
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 22
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 23
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 24
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 25
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 26
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 27
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 28
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 29
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 30
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 31
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 32
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 33
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 34
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 35
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 36
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 37
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 38
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 39
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 40
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 41
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 42
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 43
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 44
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 45
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 46
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 47
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 48
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 49
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 50
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 51
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 52
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 53
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 54
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 55
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 56
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 57
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 58
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 59
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 60
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 61
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 62
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 63
Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском, Фото: 64
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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