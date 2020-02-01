Тульские десантники пройдут тысячу километров комбинированным марш-броском

В 2020 году исполнится 90 лет со дня образования легендарных Воздушно-десантных войск. За время своего существования войска «крылатой гвардии» овеяли себя славой, снискали заслуженный авторитет и уважение как нашей страны, так и за ее пределами.



Одним из первых знаковых мероприятий комплексного плана празднования 90-летия со дня образования ВДВ станет комбинированный марш-бросок на лыжах. В тех регионах, где не будет снега, участники пройдут пешком.

«Около 100 городов будут принимать воинов-десантников на путях следования комбинированного марш-броска посвященного 90-летию Воздушно-десантных войск», — сообщает пресс-служба тульских десантников.

Марш-бросок начался в 11.00, в субботу 1 февраля, одновременно в Пскове, Новороссийске, Белгороде, Туле, Иваново, Ульяновске и Кубинке Московской области. Старт дал командующий ВДВ, используя для этого систему закрытой связи.



Воины-десантники на лыжах и в пешем порядке совершат переход по городам и областям Центрального Федерального округа. В городах, где предполагаются места ночевок, запланированы торжественные возложния к памятникам и стелам, показательные выступления разведподразделения, военно-патриотические митинги, концерты, выставки вооружения.

Также в планах у организаторов мероприятия по популяризации службы в ВС РФ и ВДВ, встречи с допризывной молодежью и работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту.



Команда 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в количестве 30 человек планирует совершить комбинированный марш-бросок с проведением патриотических акций в городах-героях Тула, Смоленск городах воинской славы Вязьма, Можайск, Наро-Фоминск, а также в городах Ярцево, Гагарин и населенном пункте Желанья.

Протяженность маршрута составит около 1000 километров.

Пройдет комбинированный марш-бросок по маршрутам Солдат-Победителей Великой Отечественной войны, где когда-то под Вязьмой и Смоленском громили фашистов десантники знаменитого 4-го воздушно-десантного корпуса.



Закончится комбинированный марш-бросок 19 февраля 2020 года на Поклонной горе в Москве. Там состоится масштабная военно-патриотическая акция, в ходе которой военнослужащие Воздушно-десантных войск пройдет митинг, который завершится праздничным концертом Ансамбля «Песни и пляски Воздушно-десантных войск России».