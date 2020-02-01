Туляк задержан за кражу канализационных люков

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В дежурную часть ОП «Криволученский» обратился начальник участка ресурсоснабжающей организации. По словам мужчины, около домов № 2 и № 3 на ул. Приупской кто-то украл крышки с трех канализационных люков. Полицейским удалось выйти на похитителя.

«Нигде не работающий 19-летний житель села Лутовиново Ленинского района был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям.