В Тульской области определили лучших молодых учителей: фоторепортаж

31 января завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2020», в котором в этом году приняли участие 17 конкурсантов. Молодые учители проводили открытые уроки и защищали проекты, которые они реализуют вместе с учениками.

За звание лучших участники боролись в трех номинациях: «Молодые управленцы», «Молодые педагоги дополнительного образования» и «Молодые учителя». Обязательное условие - педагогический стаж участника не должен превышать пяти лет.

Оценивали задания авторитетные в педагогическом сообществе эксперты. Они выбрали победителей среди участников в каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов по результатам общего рейтинга II и III (очных) туров.



Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020» стали:

в номинации «Молодые управленцы»:



I место – Марунич Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Урусовский центр образования» МО Веневский район Тульской области.



II место – Булаева Алевтина Александровна, заместитель директора по дошкольной работе МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» МО г. Тула.



III место – Челнокова Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Новопавшинская основная общеобразовательная школа МО Дубенский район Тульской области.



в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»:

I место – Башкина Полина Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ «Центр образования № 7 имени Сергея Николаевича Судейского» МО г. Тула.



II место – Секарова Евгения Андреевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» МО г. Новомосковск Тульской области.



III место – Козлова Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» МО г. Тула.

в номинации «Молодые учителя»:



I место – Панькова Маргарита Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр образования – гимназия № 11» МО г. Тула.



II место – Козырева Мария Геннадьевна, преподаватель отдельной дисциплины ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».



III место – Моськина Екатерина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2» МО Плавский район Тульской области.

Общественное жюри выбрало еще четыре победителя в отдельных номинациях:

в номинации «Лучший урок» – Козырева Мария Геннадьевна, преподаватель отдельной дисциплины ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации»;



в номинации «Лучшее занятие» – Козлова Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» МО г. Тула;



в номинации «Лучший образовательный проект» – Панькова Маргарита Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр образования – гимназия № 11» МО г. Тула;



в номинации «Лучшая презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» – Панькова Маргарита Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр образования – гимназия № 11» МО г. Тула.

Дипломы победителям вручила директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области Ольга Макарова.

Конкурс «Педагогический дебют 2020» проводится в Тульской области с 2006 года. Победители отправляются на всероссийский этап конкурса.