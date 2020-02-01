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В Тульской области определили лучших молодых учителей: фоторепортаж

В Тульской области определили лучших молодых учителей: фоторепортаж

В Плавске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2020».

31 января завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2020», в котором в этом году приняли участие 17 конкурсантов. Молодые учители проводили открытые уроки и защищали проекты, которые они реализуют вместе с учениками.

За звание лучших участники боролись в трех номинациях: «Молодые управленцы», «Молодые педагоги дополнительного образования» и «Молодые учителя». Обязательное условие - педагогический стаж участника не должен превышать пяти лет.

Оценивали задания авторитетные в педагогическом сообществе эксперты. Они выбрали победителей среди участников в каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов по результатам общего рейтинга II и III (очных) туров.

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020» стали:

в номинации «Молодые управленцы»:

I место – Марунич Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Урусовский центр образования» МО Веневский район Тульской области.

II место – Булаева Алевтина Александровна, заместитель директора по дошкольной работе МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» МО г. Тула.

III место – Челнокова Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Новопавшинская основная общеобразовательная школа МО Дубенский район Тульской области.

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»:

I место – Башкина Полина Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ «Центр образования № 7 имени Сергея Николаевича Судейского» МО г. Тула.

II место – Секарова Евгения Андреевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» МО г. Новомосковск Тульской области.

III место – Козлова Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» МО г. Тула.

в номинации «Молодые учителя»:

I место – Панькова Маргарита Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр образования – гимназия № 11» МО г. Тула.

II место – Козырева Мария Геннадьевна, преподаватель отдельной дисциплины ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».

III место – Моськина Екатерина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2» МО Плавский район Тульской области.

Общественное жюри выбрало еще четыре победителя в отдельных номинациях:

в номинации «Лучший урок» – Козырева Мария Геннадьевна, преподаватель отдельной дисциплины ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации»;

в номинации «Лучшее занятие» – Козлова Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» МО г. Тула;

в номинации «Лучший образовательный проект» – Панькова Маргарита Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр образования – гимназия № 11» МО г. Тула;

в номинации «Лучшая презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» – Панькова Маргарита Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр образования – гимназия № 11» МО г. Тула.

Дипломы победителям вручила директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области Ольга Макарова.

Конкурс «Педагогический дебют 2020» проводится в Тульской области с 2006 года. Победители отправляются на всероссийский этап конкурса.

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Педагогический дебют 2020, Фото: 46
Педагогический дебют 2020, Фото: 47
Педагогический дебют 2020, Фото: 48
Педагогический дебют 2020, Фото: 49
Педагогический дебют 2020, Фото: 50
Педагогический дебют 2020, Фото: 51
Педагогический дебют 2020, Фото: 52
Педагогический дебют 2020, Фото: 53
Педагогический дебют 2020, Фото: 54
Педагогический дебют 2020, Фото: 55
Педагогический дебют 2020, Фото: 56
Педагогический дебют 2020, Фото: 57
Педагогический дебют 2020, Фото: 58
Педагогический дебют 2020, Фото: 59
Педагогический дебют 2020, Фото: 60
Педагогический дебют 2020, Фото: 61
Педагогический дебют 2020, Фото: 62
Педагогический дебют 2020, Фото: 63
Педагогический дебют 2020, Фото: 64
Педагогический дебют 2020, Фото: 65
Педагогический дебют 2020, Фото: 66
Педагогический дебют 2020, Фото: 67
Педагогический дебют 2020, Фото: 68
Педагогический дебют 2020, Фото: 69
Педагогический дебют 2020, Фото: 70
Педагогический дебют 2020, Фото: 71
Педагогический дебют 2020, Фото: 72
Педагогический дебют 2020, Фото: 73
Педагогический дебют 2020, Фото: 74
Педагогический дебют 2020, Фото: 75
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Педагогический дебют 2020, Фото: 77
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Педагогический дебют 2020, Фото: 79
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Педагогический дебют 2020, Фото: 81
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Педагогический дебют 2020, Фото: 115
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Педагогический дебют 2020, Фото: 117
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Педагогический дебют 2020, Фото: 119
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Педагогический дебют 2020, Фото: 124
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Педагогический дебют 2020, Фото: 127
Педагогический дебют 2020, Фото: 128
Педагогический дебют 2020, Фото: 129
Педагогический дебют 2020, Фото: 130
Педагогический дебют 2020, Фото: 131
Педагогический дебют 2020, Фото: 132
Педагогический дебют 2020, Фото: 133
Педагогический дебют 2020, Фото: 134
Педагогический дебют 2020, Фото: 135
Педагогический дебют 2020, Фото: 136
Педагогический дебют 2020, Фото: 137
Педагогический дебют 2020, Фото: 138
Педагогический дебют 2020, Фото: 139
Педагогический дебют 2020, Фото: 140
Педагогический дебют 2020, Фото: 141
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Педагогический дебют 2020, Фото: 156
Педагогический дебют 2020, Фото: 157
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Педагогический дебют 2020, Фото: 162
Педагогический дебют 2020, Фото: 163
Педагогический дебют 2020, Фото: 164
Педагогический дебют 2020, Фото: 165
Педагогический дебют 2020, Фото: 166
Педагогический дебют 2020, Фото: 167
Педагогический дебют 2020, Фото: 168
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Педагогический дебют 2020, Фото: 179
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:01 +5
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