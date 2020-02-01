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Погода 2 февраля в Туле: облачно, мокрый снег и туман
Image by Pezibear from Pixabay

Погода 2 февраля в Туле: облачно, мокрый снег и туман

Днем столбик термометра поднимется до +5

В воскресенье 2 февраля на территории Тульской области ожидается облачная погода. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами налипание мокрого снега, в отдельных районах туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южной четверти 5−10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью −4…+1ºС, днем 0…+5ºС. Атмосферное давление 730−735 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:49 +8
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