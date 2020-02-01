Ковчег с частицей мощей святой равноапостольной Марии Магдалины прибыл в Тульскую область

Фото Александра Морозова

Святыня будет находиться в пределах Тульской епархии до 29 февраля.

В Тульскую область прибыл ковчег с частицей мощей святой равноапостольной Марии Магдалины. Святыню, привезенную из Каменской и Царичанской епархии Украинской Православной Церкви, торжественно встречали в Успенском кафедральном соборе Тулы.

«С великим благоговением и молитвой настоятель центрального городского собора протоиерей Сергий Резухин внес ковчег с мощами в храм, после чего было совершено славление и прочтен акафист святой равноапостольной Марии Магдалине», — сообщает пресс-служба Тульской епархии.

1 и 2 февраля ковчег будет находиться в Успенском кафедральном соборе, а 3-го его перенесут во Всехсвятский кафедральный собор Тулы. Потом и в другие храмы Тульской епархии. Полное расписание пребывания святыни можно посмотреть на епархиальном сайте.