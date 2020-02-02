Зачисление детей в первые классы: как подать заявление

Фото из архива Myslo.

На 2020−2021 учебный год в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, открыто 5400 вакантных мест для приема будущих первоклассников.

Записать ребенка в первый класс можно на региональном портале государственных услуг.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

После авторизации выбрать услугу «Запись в школу» и желаемый тип заявления «Запись в 1-й класс будущего учебного года».

Родителям необходимо заполнить электронное заявление, внести информацию о ребенке, родителе, подтвердить достоверность сведений и дать согласие на обработку персональных данных.

После уведомления о зачислении в течение 7 дней нужно придти в школу с оригиналами документов.

Сначала в первые классы школ зачисляют детей, проживающих на закрепленной за школой территории. К какому учебному заведению относится ребенок, можно узнать на сайтах администрации города Тулы или управления образования, либо на сайте образовательной организации.

Напомним, недавно в Семейный кодекс и федеральный закон «Об образовании в РФ» были приняты поправки. Дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой же школе или детсаду, получают преимущество при зачислении. Новшество касается детей из одной семьи, проживающих вместе.

Приемная кампания продлится до 30 июня.

В управлении образования администрации города Тулы работает телефон горячей линии: 52−98−03, доб. 733.