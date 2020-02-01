новости
новости
Регистрация
Что изменится в жизни туляков с 1 февраля 2020 года
Image by pasja1000 from Pixabay

Что изменится в жизни туляков с 1 февраля 2020 года

Повышение выплат пенсионерам и льготникам, подорожание «Платона», а также новые правила увольнения.

С 1 февраля 2020 года в России вступает несколько законодательных изменений и некоторые из них могут оказать существенное влияние на жизнь туляков:

 

Индексация выплат льготникам

С учетом инфляции проиндексированы ежемесячные социальные выплаты для 60 льготных категорий граждан. Это, в том числе, Герои СССР, Герои РФ, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и инвалиды. С 1 февраля 2020 года инвалиды I группы будут получать по 3,8 тыс. рублей, II группы по 2,7 тыс. рублей, а III группы — по 2,2 тыс. рублей.

Дети-инвалиды теперь будут получать по 2,7 тыс. рублей, ветераны боевых действий по 3 тыс. рублей, Герои СССР и РФ по 65,6 тыс. рублей, а Герои Труда — 48,3 тыс. рублей.

По данным пенсионного фонда, индексация коснется почти 15 млн человек по всей России.

Кроме того, с 1 февраля увеличены и другие социальные выплаты: пособие на погребение, пособие за раннюю постановку на учет по беременности, пособие при рождении ребенка и пособие по потере кормильца на ребенка военнослужащего. Выплаты индексируются автоматически, обращаться за их увеличением никуда не нужно.

 

Подорожание «Платона»

С 1 февраля проиндексированы тарифы государственной дорожной системы «Платон». Ранее каждый километр стоил 2 руб. 4 коп., а теперь — 2 руб. 20 копеек. Напомним, что за проезд по федеральным трассам платят водители грузового транспорта массой более 12 тонн. Повышение может оказать влияние на стоимость доставки грузов.

 

Покупки в торговых автоматах без бумажных чеков

В силу вступили требования принятого летом федерального закона № 192-ФЗ. Теперь при покупке в торговых автоматах можно обойтись без бумажных чеков.
Если на дисплее автомата отображается QR-код, а смартфон покупателя может его считать, то достаточно будет сканировать код и сохранить чек в электронном виде. Если кода на экране нет, или покупатель не может его отсканировать — чек должен быть выдан «по-старому».

 

Новое в увольнении

Теперь при увольнении тем работникам, которые выбрали электронную форму трудовой книжки, должны выдавать документ установленного образца СТД-Р со всеми необходимыми сведениями. По сути - это своеобразная выписка из электронной трудовой книжки.

Напомним, в 2020 году были введены электронные трудовые книжки. Хоть бумажный вариант документа и потерял актуальность, по желанию каждого работника его могут продолжать заполнять параллельно с ведением электронной формы.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
изменения в законахчто изменится
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тулу привезут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк»
В Тулу привезут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк»
В Щекино суд отправил наркоторговцев в колонию на 11,5 лет
В Щекино суд отправил наркоторговцев в колонию на 11,5 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.