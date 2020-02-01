В Щекино суд отправил наркоторговцев в колонию на 11,5 лет

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В Щекино Тульской области суд вынес приговор двум местным жителям. 44-летний мужчина и его 46-летний подельник обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотика в крупном размере.



Как установили следствие и суд, соучастники вступили в сговор и, распределив между собой преступные роли, приобрели в Туле «закладку» смесь с метадоном. Злоумышленники рассчитывали сбыть вещество у себя в городе, но были задержаны полицией 21 марта прошлого года. У них нашли 22 свертка наркотика общим весом 19 граммов.

«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.