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В Тулу привезут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк»

В Тулу привезут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк»

Гости увидят знакомых героев на сцене, познакомятся с новыми и закрутятся в вихре танца и песен.

23 марта в Городском концертном зале Тулы покажут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк». Произведение создано по мотивам известного и любимого мультфильма «Жил был Пес».
 
Авторы называют свое творение мудрой сказкой и обещают, что зрители встретят на сцене не только знакомых героев, но и познакомятся с новыми.
 
Спектакль покажут в понедельник 23 марта. Начало в 12.00.
Вы можете приобрести их онлайн:
 
Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:00 +5
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