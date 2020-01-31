В Тулу привезут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк»

Гости увидят знакомых героев на сцене, познакомятся с новыми и закрутятся в вихре танца и песен.

23 марта в Городском концертном зале Тулы покажут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк». Произведение создано по мотивам известного и любимого мультфильма «Жил был Пес».

Авторы называют свое творение мудрой сказкой и обещают, что зрители встретят на сцене не только знакомых героев, но и познакомятся с новыми.

Спектакль покажут в понедельник 23 марта. Начало в 12.00.

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00