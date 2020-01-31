Алексей Дюмин: Новомосковск к своему 90-летию должен сиять и блестеть!

Рабочая поездка главы региона в Новомосковск 30 января 2020 года была насыщенной. Сначала Алексей Дюмин осмотрел построенный новый детский сад на 240 мест, посетил новый Центр детской стоматологии.

Перед совещанием в администрации Новомосковска Алексей Дюмин пообщался с жителями нового многоквартирного дома №10, корпус 1 на Рязанском шоссе.

Новоселы переехали сюда из аварийного жилищного фонда в канун 2020 года. Они встретили губернатора Тульской области у одного из подъездов своего дома. Их старые дома на ул. Профсоюзной уже практически разрушались, находиться там было просто опасно.

- Мы получили такой подарок! У нас нет слов, чтобы выразить нашу радость и благодарность. Спасибо Вам за Вашу работу! – сказала за всех новоселов Любовь Георгиевна Четвертина.

Губернатор сообщил, что программа по переселению из аварийного жилья будет продолжена. В Тульской области в рамках региональной программы до 1 сентября 2025 года планируется расселить 315 аварийных домов общей площадью 107,2 тыс. кв. м., в которых живут 2,4 тыс. семей (5,4 тыс. человек).

В 2019 году в программе переселения приняли участие 8 муниципальных образований: Тула, Новомосковск, Донской, Алексин, а также Узловский, Венёвский, Заокский и Кимовский районы. Расселено 4,2 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 235 человек. На это потрачено 809,29 млн рублей.

Алексей Дюмин напомнил, что в Новомосковске - так исторически сложилось - люди изначально жили в бараках, многие трудились в шахтах, старые дома в большом количестве изношены. Да и вообще Тульская область, к сожалению, значится в первой десятке антирейтинга России по объему аварийного жилья.



- На 2020-й год мы формируем программу по расселению аварийного жилья и делаем акцент именно на Новомосковск. В прошлом году было расселено 1,3 тыс. кв. метров. В 2020 году будет расселено 7 тыс. кв. метров – в новые квартиры переедут более 300 семей, - обещал губернатор.

А всего в Новомосковске до 1 сентября 2025 года планируется расселить 90 аварийных домов общей площадью 40,9 тыс. кв. м. Новые квартиры получат 840 семей (1939 человек). Программа будет реализована в 6 этапов. В рамках I этапа предусмотрено расселение домов №9 и №11 по ул. Профсоюзная (63 человека). Для этого приобретено 33 квартиры, 16 из них в доме №10 по Рязанскому шоссе.



В перспективе будет составлен реестр домов уже не аварийных, а просто более ветхих, чем современные. Люди положительно отозвались о таких планах.

Совещание, в котором помимо губернатора и членов правительства приняли участие руководители города, структурных подразделений администрации Новомосковска и представители общественности, было посвящено предстоящему юбилею Новомосковска – городу химиков в этом году исполнится 90 лет. И к своему дню рождения город должен выглядеть обновленным.

Глава региона заострил внимание на тех вопросах и проблемах, с которыми к нему обращаются граждане. Например, благоустройстве дворов и общественных пространств. В городе более 1000 многоквартирных домов, но за 2016-2019 годы по программам «Народный бюджет» и «Формирование городской комфортной среды» отремонтировано всего 104 двора и 4 общественных пространства.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить ещё 2 общественных пространств и 18 дворовых территорий.

Алексей Дюмин отметил, что этого явно мало для Новомосковска и дал поручение правительству проработать вопрос увеличения их до 30. По поручению Алексея Дюмина муниципалитету выделена субсидия в 1,5 раза больше, чем положено по правилам распределения в программе ФСГС. А в новомосковских дворах, имеющих наибольшую потребность в детских игровых площадках, обещал поставить пять современных детских городков.

К 90-летию города будет благоустроена Центральная площадь Новомосковска. Причем, проект ее благоустройства разрабатывали, что называется, всем миром. В городе провели День площади, в котором приняли участие более 18 тысяч человек. Администрация Новомосковска провела опрос граждан – что они хотели бы видеть на площади. Обсуждения проводились и в интернете, собирались фокус-группы для обсуждения проектов.

Алексей Бирюлин рассказал о проекте благоустройства центральной площади города – она будет разделена на три функциональные зоны, на ней появится плоскостной фонтан, зона тихого отдыха, фуд-корт.

Правда, визуализация проекта на совещании представлена не была. На что обратил внимание губернатор.

Указал Алексей Дюмин и на комфортное пребывание людей на площади, в частности, на обязательное наличие современных благоустроенных туалетов. Это не мелочь, подчеркнул губернатор, ведь на площади одновременно могут собираться более 12 тысяч человек.

Предупредил губернатор и об ответственности подрядчиков за качество работ при реализации проекта, припомнив ситуацию с благоустройством площади Победы и пространством перед главпочтамтом в Туле.

- У нас неприкасаемых нет! Если подрядчик заходит на объект и пытается сэкономить в ущерб качеству, мы таких будем нещадно карать. Этот объект в зоне особого контроля правительства региона, - заявил Алексей Дюмин. – Площадь Героев в Новомосковске должна быть сделана так, чтобы жители ею гордились!

Губернатор также поручил администрации Новомосковска заняться благоустройством городского парка: построить летнюю эстраду за счет внебюджетных источников, демонтировать старое и установить новое колесо обозрений. Фонду «Перспектива» Алексей Дюмин поручил установить в парке хорошую большую игровую площадку.

Алексей Дюмин обратил внимание на необходимость озеленения Новомосковска, подчеркнув, что город должен быть зеленым, причем не только в центре. И обязательно светлым – губернатор отметил недостаточную освещенность улиц города.

Обсудили на совещании и состояние дорог в Новомосковске. На 2020 год запланирован ремонт центральной улицы Новомосковска - улица Трудовые резервы по программе БКАД, а также по программе «Народный бюджет» нескольких дорог в сельских населенных пунктах. За 2018-2019 годы отремонтировано 17,2 км дорог. По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за тот же период отремонтирована 28 км.

В планах на 2020 год в рамках программы БКАД - ремонт 8,8 км региональных и 1,4 км муниципальных дорог.

Напомним губернатор и о проекте расширения основных улиц города – Куйбышева, Пашанина и Рязанского шоссе. Ближайшее время необходимо войти в федеральную программу и начать реализацию этого амбициозного проекта.

В ходе совещания состоялось прямое включение из поселка Правда, жители которого поблагодарили губернатора за помощь в решении многолетней проблемы качественного водоснабжения.

Эта тема, подчеркнул губернатор, остается актуальной. В 2018 году в Новомосковске был запущен проект «Большая вода». Работы будут продолжены в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» с использованием федеральных средств предусмотрено строительство сооружений водоподготовки в д. Савино, п. Красный богатырь и п. Малиновский. Задача муниципального образования - в 2020 году разработать проекты, чтобы с 2021 по 2024 годы построить объекты и ввести в эксплуатацию.

Обсуждая актуальные для Новомосковска вопросы экологии, губернатор отметил, что в Новомосковске действует муниципальная система АСК «Атмосфера», которая круглосуточно оценивает состояние воздуха. Также Тульский ЦГМС ведет постоянный контроль на трех стационарных постах. В 2019 году исследования в городе не зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ.

В рамках регионального проекта «Умные города Тульской области» в 2020 году из областного бюджета предусмотрено выделение 4,9 млн рублей на закупку дополнительного стационарного наблюдательного поста для контроля за атмосферным воздухом в Новомосковске. Кроме того, в рамках программы «Охрана окружающей среды в Тульской области» в 2020 году из бюджета региона будут выделены средства на модернизацию передвижной экологической лаборатории. А с нарушителями же экологического законодательства, по словам губернатора, церемониться не будут.

- Новомосковск на 90-летие должен сиять и блестеть! – заявил Алексей Дюмин.



