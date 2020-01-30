Погода в Туле 31 января: до +1, умеренный ветер и низкое давление

Синоптики обещают снег с дождём и гололедицу на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Ожидается мокрый снег с дождем (до 1 мм за сутки).

Местами налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днём западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью и днём – от -4 до +1. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.