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В Новомосковске Тульской области построили новый детсад с яслями и группами для детей-инвалидов

В Новомосковске Тульской области построили новый детсад с яслями и группами для детей-инвалидов

30 января 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично проверил качество объекта

30 января 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дёмин был в рабочей поездке в городе химиков Новомосковске, которому в этом году исполняется 90 лет. Глава региона посетил социальные объекты, пообщался с жителями города и провел совещание с членами правительства и администрации Новомосковска.

Первый объект, куда приехал Алексей Дюмин, - детский садик в Вахрушевском районе города.

В 3-этажном здании закончены ремонтные работы, сейчас идет оформление лицензий, установка оборудования и мебели. Территория детсада огорожена и уже полностью подготовлена для прогулок детей.

- Мы активно строим детские сады, создаем места в уже действующих детских учреждениях. Задача ликвидировать очереди в детсады для детей от 3 лет выполнена, а очередь детей ясельного возраста сократилась в 3 раза.  Сейчас мы привлекаем средства федерального бюджета и внебюджетные средства для решения этой задачи. Пользуясь случаем, благодарю нашего партнера – Газпромбанк, с которым мы подписали инвестиционное соглашение на Петербургском экономическом форуме. Этот садик, рассчитанный на 240 детей, – результат этого соглашения, - заявил Алексей Дюмин.

Сейчас очередь в ясельные группы Новомосковска составляет 500 человек. К 2021 году она должна быть ликвидирована. Такую задачу губернатор поставил перед главой администрации города Алексеем Бирюлиным.

Новый садик построен по типовому проекту Минстроя. Стоимость объекта 224 млн рублей.

- В нашем центре будут работать 12 групп, в том числе 4 ясельные группы для детей до 3 лет – на 80 человек, и 4 группы для детей с особенностями развития. Из них две группы будут созданы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а две еще две – для детей с общим недоразвитием речи, - пояснила Евгения Васильева, заведующая Центра развития ребенка детского сада №56. Группы для детей-инвалидов будут разновозрастными, наполняемость групп 12 человек.

Всё здание приспособлено для особенных детей – здесь есть лифт, туалеты для маломобильных детишек, в группах будет установлено специализированное оборудование, например, массажные дорожки и стенки, сухие бассейны, специализированный физкультурный зал. Даже столы и стулья в садике специально предназначены для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Специальное оборудование будет и в логопедических кабинетах центра – здесь оборудуют лого-студии, сенсорные студия и изо-студии. На третьем этаже здания разместится центр дополнительного образования, который смогут посещать дети из других садиков. Для каждой группы сформированы разработаны коррекционные программы.

Алексей Дюмин осмотрел группы и зал для занятий физкультурой. 

- Детский сад должны были сдать месяц назад. Отставание от графика в месяц некритично. И все-таки, когда здесь будет звучать детский смех? – уточнил губернатор.

- В марте, - пояснила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. - Штат укомплектован - в центре будут работать 82 сотрудника. В этом районе была самая большая очередь в детей в дошкольные учреждения. Теперь эта проблема закрыта. Центр развития станет точкой притяжения для детей с особенностями и отличным местом дополнительного образования дошкольников.

Кстати, район, где построен новый детский сад, предполагается под масштабную застройку, в том числе ИЖС.

Губернатор указал главе администрации, что прилегающая к детским учреждениям территория должна быть комфортной и благоустроенной:

- Обратите внимание на уличное освещение, пешеходные дорожки, парковки, подъездные пути к социальным объектам. Это зона вашей ответственности!

Помимо этого детсада в Новомосковске идет приемка еще одного – на 160 мест на ул. Олимпийской в пос. Гипсовый. Еще один детский сад на 200 мест будет построен в Новомосковске в 2020-2021 году по нацпроекту «Демография».

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детский сад 56 в Новомосковске, Фото: 1
детский сад 56 в Новомосковске, Фото: 2
детский сад 56 в Новомосковске, Фото: 3
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детский сад 56 в Новомосковске, Фото: 11
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детский сад 56 в Новомосковске, Фото: 14
детский сад 56 в Новомосковске, Фото: 15
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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 22:05 +4
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