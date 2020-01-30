Туляк устроил фотоохоту на редких пятнистых оленей

Фото Михаила Веревченко.

В одном из лесов нашего региона туляк Михаил Веревченко устроил фотоохоту на пятнистых оленей. Увидеть этих животных в дикой природе — настоящая удача, ведь они крайне редки.

Фотографировать оленей — непростая задача и только для усидчивых.

– Ты стоишь 3-5 часов в абсолютной тишине на краю лесной поляны. Спустя 20-30 минут собственное дыхание кажется жутко громким, начинаешь дышать тише и реже. Этот момент — момент единения с природой. В такие секунды вливаешься в общий ритм. Проходит несколько часов, и выходит зверь. Ход плавный, если он не напуган, ты видишь, как он дышит, и начинаешь дышать синхронно, поддерживая общий ритм. Всё, зверь тебя не тронет. Но и не факт, что подойдёт. Ты просто смотришь и оставляешь решение за ним. Это второй кайфовый момент — тебя приняли, — так описывает свои чувства Михаил.

Михаил давно увлекается фотоохотой. За это время успел изучить повадки этих гордых животных.

– Прежде чем выйти на поляну, олень очень долго ждет и принюхивается. Слушает крики птиц и их особенности (часто каркающий ворон — опасность; громкие крики снегирей — опасность; овсянки вспорхнули всей стаей — рядом хищник), — рассказывает туляк.

Михаилу Веревченко повезло встретить и пятнистых, и благородных оленей. Смотрите милый фоторепортаж!