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Туляк устроил фотоохоту на редких пятнистых оленей
Фото Михаила Веревченко.

Туляк устроил фотоохоту на редких пятнистых оленей

Встретить этих гордых животных – большая удача.

В одном из лесов нашего региона туляк Михаил Веревченко устроил фотоохоту на пятнистых оленей. Увидеть этих животных в дикой природе — настоящая удача, ведь они крайне редки.
 
Фотографировать оленей — непростая задача и только для усидчивых.
 
– Ты стоишь 3-5 часов в абсолютной тишине на краю лесной поляны. Спустя 20-30 минут собственное дыхание кажется жутко громким, начинаешь дышать тише и реже. Этот момент — момент единения с природой. В такие секунды вливаешься в общий ритм. Проходит несколько часов, и выходит зверь. Ход плавный, если он не напуган, ты видишь, как он дышит, и начинаешь дышать синхронно, поддерживая общий ритм. Всё, зверь тебя не тронет. Но и не факт, что подойдёт. Ты просто смотришь и оставляешь решение за ним. Это второй кайфовый момент — тебя приняли, — так описывает свои чувства Михаил.
 
 
Михаил давно увлекается фотоохотой. За это время успел изучить повадки этих гордых животных.
 
– Прежде чем выйти на поляну, олень очень долго ждет и принюхивается. Слушает крики птиц и их особенности (часто каркающий ворон — опасность; громкие крики снегирей — опасность; овсянки вспорхнули всей стаей — рядом хищник), — рассказывает туляк.
 
Михаилу Веревченко повезло встретить и пятнистых, и благородных оленей. Смотрите милый фоторепортаж!
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Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 1
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 2
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 3
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 4
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 5
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 6
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 7
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 8
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 9
Пятнистые олени в Тульской области, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:11 +18
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