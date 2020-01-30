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14 туляков оштрафовали за отказ пустить «Тулагоргаз» для проверки газового оборудования
Фото пресс-службы АО «Тулагоргаз».

14 туляков оштрафовали за отказ пустить «Тулагоргаз» для проверки газового оборудования

К административной ответственности их привлекла Государственная жилищная инспекция.

Собственники жилья на долгое время уклонялись от обязанности предоставить специалистам «Тулагоргаз» допуск в квартиры для выполнения работ.

По результатам рассмотрения материалов в ГЖИ составили протоколы о нарушении ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 2 тыс рублей каждому.

В «Тулагоргазе» отмечают, что чаще всего отказ в допуске специалистов газовой службы связан с самовольной установкой, ремонтом газового оборудования или с нарушениями его эксплуатации.

Всего в 2019 году газораспределительная организация направила более 48 тысяч уведомлений абонентам об обязанности по содержанию эксплуатации газового оборудования, а также напоминания о требованиях закона и ответственности за его нарушения.

Кроме того, в адрес ГЖИ газовики направили более 2 тысяч актов об отказе собственниками газифицированных квартир в допуске для проведения техобслуживания газового оборудования и принятия мер административного воздействия к данным лицам.

Заместитель генерального директора — главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов:

Алексей Емельянов

– Уклонение от проверок и недопуск газовиков для их проведения ставит под угрозу безопасность всех жителей дома и может привести к трагическим последствиям. Если по соседству с вами находится проблемная квартира, сообщите в «Тулагоргаз» или в свою управляющую компанию информацию и тогда мы сможем совместно с УК, районной администрацией и жилищной инспекций принять все необходимые меры для проверки газового оборудования.

 

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