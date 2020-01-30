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Дольщики двух домов ЖК «Северная мыза» получили ключи от своих квартир
Фото из архива Myslo.

Дольщики двух домов ЖК «Северная мыза» получили ключи от своих квартир

До конца III квартала 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 проблемных дома.

30 января министр строительства Тульской области Константин Лопухов вручил ключи собственникам еще 6 квартир в ЖК «Северная мыза».

В конце декабря 2019 года в микрорайоне были сданы два жилых дома (№ 82 и № 83), более 190 квартир введены в эксплуатацию, началась передача квартир дольщикам. В настоящее время ключи получили около 50 дольщиков. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, вручение и подписание документов ведется по утвержденному графику. Планируется, что все квартиры будут переданы до конца марта.

Константин Лопухов напомнил, что в ЖК «Северная мыза» было порядка 500 обманутых дольщиков. При поддержке губернатора Алексея Дюмина в 2019 году началась достройка микрорайона. Для завершения строительства 8 домов было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке — ПАО «МТС-банк» и застройщиком ООО СК «МЫ-ЗА!». Была проведена большая работа с инвесторами и землевладельцем жилого микрорайона.

Константин Лопухов рассказал новоселам, что проработан вопрос о строительстве в микрорайоне детского сада на 240 мест, уже приступили к строительству торгового центра. Кроме того, в нынешнем году начнут строить новую автодорогу к микрорайону, что стало возможным благодаря федеральному проекту по стимулированию жилищного строительства.

Министр также сообщил, что до конца III квартала 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 проблемных дома (№ 84, № 85, № 70 и № 79). Этого ждут дольщики ООО «МГ-Финанс». Всего в 2020 году планируется решить проблемы еще 350 дольщиков.

Застройка микрорайона продолжится. До 2023 года в ЖК «Северная мыза» планируют построить еще порядка 200 тыс. квадратных метров жилья.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:35 +4
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