Дольщики двух домов ЖК «Северная мыза» получили ключи от своих квартир

Фото из архива Myslo.

До конца III квартала 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 проблемных дома.

30 января министр строительства Тульской области Константин Лопухов вручил ключи собственникам еще 6 квартир в ЖК «Северная мыза».

В конце декабря 2019 года в микрорайоне были сданы два жилых дома (№ 82 и № 83), более 190 квартир введены в эксплуатацию, началась передача квартир дольщикам. В настоящее время ключи получили около 50 дольщиков. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, вручение и подписание документов ведется по утвержденному графику. Планируется, что все квартиры будут переданы до конца марта.

Константин Лопухов напомнил, что в ЖК «Северная мыза» было порядка 500 обманутых дольщиков. При поддержке губернатора Алексея Дюмина в 2019 году началась достройка микрорайона. Для завершения строительства 8 домов было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке — ПАО «МТС-банк» и застройщиком ООО СК «МЫ-ЗА!». Была проведена большая работа с инвесторами и землевладельцем жилого микрорайона.

Константин Лопухов рассказал новоселам, что проработан вопрос о строительстве в микрорайоне детского сада на 240 мест, уже приступили к строительству торгового центра. Кроме того, в нынешнем году начнут строить новую автодорогу к микрорайону, что стало возможным благодаря федеральному проекту по стимулированию жилищного строительства.

Министр также сообщил, что до конца III квартала 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 проблемных дома (№ 84, № 85, № 70 и № 79). Этого ждут дольщики ООО «МГ-Финанс». Всего в 2020 году планируется решить проблемы еще 350 дольщиков.

Застройка микрорайона продолжится. До 2023 года в ЖК «Северная мыза» планируют построить еще порядка 200 тыс. квадратных метров жилья.