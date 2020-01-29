Проект благоустройства Ефремова представлен на всероссийском конкурсе

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 января первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание межведомственной комиссии по контролю и координации реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе.

Члены комиссии обсудили проекты, которые область представит на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Тульская область участвует в конкурсе с первого года его проведения. 4 проекта – победителя конкурса 2018 и 2019 годов уже реализуются в регионе. В Крапивне и Чекалине завершен первый этап. Весной будет сделано дополнительное благоустройство и озеленение. По проектам Венева и Богородицка разработана проектно-сметная документация, заключены контакты на строительно-монтажные работы.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что в этом году конкурс будет проводиться 2 раза. Сроки подачи заявок – до 1 февраля и до 1 июня. В регионе под критерии конкурса подходят 14 городов.

Глава администрации Белевского района Наталья Егорова представила проект «Площадь Революции города Белева Тульской области» со строительством амфитеатра, детских и спортивных площадок.

Проект «Узловая – узелок большой страны» презентовал глава администрации Узловского района Николай Терехов. Концепция включает благоустройство территории вокруг Свиридовского пруда с оборудованием фонтана, сходов к воде, лодочной станции, детских и спортивных площадок.

Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев представил концепцию развития центра города. Проект «Сердце Ефремова» предусматривает реконструкцию Красной площади со строительством амфитеатра, созданием зеленых зон и оборудованием мест для проведения мероприятий.

Комиссия приняла решение представить на первый этап конкурса проект Ефремова. Остальные будут доработаны и представлены на второй этап.

Проголосовать за ефремовский проект можно здесь. Голосование продлится до 17 февраля. Отметим, что на реализацию данного проекта благоустройства необходимо 77 млн рублей.