Нацпроект «Жилье и городская среда»: «Главное — ориентация на потребности человека»

Фото пресс-службы правительства Тульской области, администрации Тулы и из архива Myslo.

Мы продолжаем рассказывать о целях и задачах национальных проектов. Этот материал посвящён проекту «Жилье и городская среда».

Жилищный, или, как говорил герой Михаила Булгакова, «квартирный» вопрос — это то, с чем люди сталкиваются ежедневно. Все мы хотим жить в хороших квартирах, получать качественные услуги ЖКХ, гулять по благоустроенным дворам и улицам, отдыхать в уютных скверах и желательно недалеко от дома. Обеспечить эти насущные потребности людей призван нацпроект «Жилье и городская среда». О его целях и задачах нам рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко.

В Тульской области нацпроект имеет три основных направления: это «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и уже знакомый многим проект «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС»).

Жилье

В числе главных задач нацпроекта, конечно же, строительство нового жилья. Федеральный центр поставил Тульской области весьма амбициозную задачу — к концу 2024 года нарастить объемы строительства не менее чем до 1 055 000 кв. м в год. В последние годы регион стабильно вводит 650-700 000 кв. м в год. За 2018 год, например, введено 734,8 тыс. кв. м.

Элеонора Шевченко:

– Сегодня важно дать людям возможность улучшить жилищные условия. Нужно, чтобы строилось побольше новых домов с современной планировкой, индивидуальным отоплением и при этом с доступной ценой, потому что ценовой фактор, безусловно, остается для многих граждан в числе приоритетных. Ну а чем больше мы строим, тем ниже стоимость квадратного метра.

На покупку квартиры или дома в том или ином квартале людей стимулирует и наличие инфраструктуры, поэтому по нацпроекту мы построили дорогу к ЖК «Парус», подали заявку на строительство дороги к «Северной Мызе». В новых микрорайонах строятся детские сады, например, скоро будет сдан садик в ЖК «Солнечный».

Не забыта и ипотека. На уровне области действует фонд ипотечного кредитования, он предоставляет отдельным категориям граждан — врачам, молодым учителям, многодетным семьям, сотрудникам оборонных предприятий и др. — ипотеку по сниженной ставке.

Переселение из аварийного жилья

Второе важное направление нацпроекта — переселение людей из аварийного жилья. Федеральная программа затрагивает дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В Тульской области это 315 зданий общей площадью 107,7 тыс. кв. м. В числе первых — дома в Алексине, Донском, Новомосковске и Туле, а также в Веневском, Заокском, Кимовском и Узловском районах. Почти 1000 человек смогут отпраздновать новоселье уже до конца 2020 года.

Расселять начнут и те дома, которые не попали в федеральную программу, так как признаны аварийными позже 2017 года.

По поручению губернатора Алексея Дюмина на их расселение из бюджета области выделен 321 млн рублей.

Комфортная среда

Проект «ФКГС» уже успел полюбиться тулякам. Они высоко оценили возможность самим выбирать объекты для благоустройства в ходе голосования. В 2019 году в проекте приняли участие 10% жителей региона.

С объявлением нацпроекта «ФКГС» получил новый импульс к развитию. Главное по-прежнему — участие жителей. О проведении рейтингового голосования по выбору общественных пространств для благоустройства людей оповещают заранее — на сайтах муниципалитетов. Там же они видят итоги голосования, а затем участвуют в приемке работ — это обязательное условие.

Например, недавно в Донском именно по инициативе жителей на месте пустыря по программе «Формирование комфортной городской среды» построили новый сквер.

В сквере впервые увековечены имена всех дончан – участников Великой Отечественной войны. Сквер Победы уже стал излюбленным местом горожан, здесь отдыхают ветераны, гуляют мамы с детьми. Председатель совета ветеранов города Виктор Раст: Виктор Раст – Сквер был нужен городу. К тому же этот сквер имеет большое значение для патриотического воспитания горожан: здесь расположены Звезды Славы, на которых высечены фамилии наших земляков-дончан, отдавших свою жизнь за нашу свободу, за независимость Родины.

До конца 2019 года в области предстоит обустроить 320 дворов и 30 общественных пространств. При этом по требованию законодательства за счет бюджетных средств дворы обновляют по ограниченному перечню, в который входят асфальтирование, установка лавок, урн и освещения. Если жители хотят что-то добавить, они участвуют в финансировании.



Тула, пр. Ленина, 118.

Например, жители дома №3 по Калужскому шоссе в Туле решили заняться благоустройством своего двора после того, как увидели, как красиво стало у соседей – на пр. Ленина, 118.

– Сбор документов и софинансирование не доставили особых хлопот, – рассказывала на этапе работ Тамара Пильщикова, уполномоченный представитель дома, – ведь все жильцы единогласно заявили – если делать двор, так делать! Мы постарались учесть все нужные нам работы.

Говоря о благоустройстве, нельзя не упомянуть и о тех федеральных грантах, которые получает Тульская область по итогам всероссийских конкурсов. В этом году должны завершиться два проекта — «Парк уездного периода» в Крапивне и «Чекалин — маленький город большого отдыха» (благоустройство исторического центра).

Кристина Кожакина – Я приехала жить в Крапивну 20 лет назад, и впервые за это время вижу такие перемены. Честно говоря, до конца не верила, что село так будут благоустраивать, но работы ведутся очень активно. Мы с нетерпением ждем окончания работ, чтобы прогуливаться по этим улицам вместе с семьей.

И еще два проекта должны завершиться в следующем году: это «Город-театр» (набережная в Богородицке) и «Красная площадь» в Веневе.

По словам Элеоноры Шевченко, нацпроект имеет ряд существенных отличий от предыдущих программ. Он дал возможность привлечь гораздо более серьезное финансирование и решать проблемы системно. А его география охватывает весь регион, а не только отдельные муниципалитеты.

Элеонора Шевченко:

– Но главное и принципиальное отличие — это нацеленность на удовлетворение потребностей конкретного человека. Это не какое-то обезличенное «латание дыр», устранение аварийных участков. Нацпроект развернут к человеку, конкретной семье, он настроен на то, чтобы люди улучшили свои жилищные условия, чтобы даже в совсем маленьком поселке было комфортно, красиво и безопасно. И конечно, сейчас мы видим гораздо большую вовлеченность жителей. Люди очень активны, и я хочу поблагодарить их за это.

инфографика

Каким будет результат региональных программ?

Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф

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