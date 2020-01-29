Поисковый отряд «Обелиск» ищет родных тульского красноармейца

В канун 75-летия Великой Победы московский поисковый отряд «Обелиск» обращается с просьбой помочь найти родных погибшего в 1942 году солдата, уроженца деревни Ильино Веневского района Тульской области — Афанасьева Владимира Васильевича. Возможно, родные солдата до сих пор проживают в Тульской области.





Он родился в 1913 году, призван Серебряно-Прудским РВК Московской области, был политруком учебного батальона 434 артиллерийского полка 156 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. Погиб 28 августа 1942 года.

Если вы родственник погибшего солдата или располагаете какой-либо информацией, то можно связаться с командиром отряда Михаилом Поляковым по телефону или электронной почте: