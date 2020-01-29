В Коми спасатели отогрели замерзшего водителя из Тулы

На улице было -30°С. Мужчина не мог завести машину и стал сильно замерзать.

В Республике Коми сотрудники аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» помогли попавшему в беду водителю из Тулы. Инцидент произошел 28 января в Прилузском районе. Как сообщает портал «Комиинформ», 47-летний водитель автомобиля «Газон Некст», возвращаясь из Сыктывкара в Тулу, решил переночевать в своей машине на трассе.

Утром мужчина не смог завести автомобиль из-за сильного мороза — на улице было -30°С. Отчаявшись, замерзавший водитель вызвал на место спасателей.

Издание сообщает, что спасателям понадобился почти целый день, чтобы помочь мужчине: аккумулятор транспортного средства они поставили на зарядку, а днище «Газона» пришлось отогревать при помощи тепловой пушки.

В знак благодарности туляк пообещал в следующий рейс привезти сотрудникам МЧС тульских пряников.