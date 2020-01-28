Погода в Туле 29 января: облачно, мокро, до -3 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода. Ночью и днём мокрый снег с дождем (до 2 мм за сутки).

В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.