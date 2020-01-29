Воспитанники тульского детсада соревновались в гонках на радиоуправляемых машинках

В проведении открытого урока помогали выпускники «Светофорика» — дети, которые уже изучили основы правильного, безопасного поведения на дороге и теперь могут поделиться своими знаниями с малышами.

Такие необычные соревнования помогают детям усвоить ПДД и для пешеходов. В УГИБДД отмечают, что именно в игровой форме обучения юным участникам дорожного движения легче запомнить материал.

Перед соревнованием среди юных воспитанников детского сада прошла викторина на знание ПДД с разбором ситуаций, часто встречающихся на автодорогах.