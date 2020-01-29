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Воспитанники тульского детсада соревновались в гонках на радиоуправляемых машинках
Фото УГИБДД по Тульской области.

Воспитанники тульского детсада соревновались в гонках на радиоуправляемых машинках

Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в судействе.

В тульском детсаду «Светофорик» состоялись необычные соревнования на радиоуправляемых машинках — «Гонки Формула-1». Судьями турнира стали сотрудники Тульской Госавтоинспекции.
 
Задача мероприятия — в игровой форме донести до детей навыки безопасного поведения на дороге, привить им понимание того, что автомобилем сложно управлять, маневрировать и невозможно мгновенно остановить.
 
 
В проведении открытого урока помогали выпускники «Светофорика» — дети, которые уже изучили основы правильного, безопасного поведения на дороге и теперь могут поделиться своими знаниями с малышами.
 
Такие необычные соревнования помогают детям усвоить ПДД и для пешеходов. В УГИБДД отмечают, что именно в игровой форме обучения юным участникам дорожного движения легче запомнить материал.
 
 
Перед соревнованием среди юных воспитанников детского сада прошла викторина на знание ПДД с разбором ситуаций, часто встречающихся на автодорогах.
 
Кроме того, инспекторы напомнили ребятам об основных правилах дорожной безопасности, объяснили, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, напомнили о важности использования световозвращающих элементов.
 
Все участники мероприятия получили не только знания, положительные эмоции, но и полезные подарки — световозвращающие повязки.
 
Сотрудники ГИБДД совместно с педагогами образовательных учреждений и в дальнейшем планируют проводить подобного рода мероприятия для детей.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:25 +3
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