Российским медикам поручили подготовиться к вспышке китайского коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, утверждающее меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае. Руководителям региональных органов Роспотребнадзора следует разработать планы противоэпидемических мероприятий.

В частности, рекомендуется при необходимости перевести медучреждения на строгий противоэпидемический режим, подготовить отдельные стационары для больных и обеспечить наличие в аптеках запаса противовирусных препаратов. Кроме того, медикам поручили организовать медицинское наблюдение за китайскими студентами.

Напомним, вспышка не известного медикам коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. От новой болезни умерли уже 80 человек. В России ни одного случая заражения новым вирусом не зафиксировано.