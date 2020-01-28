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Российским медикам поручили подготовиться к вспышке китайского коронавируса

Российским медикам поручили подготовиться к вспышке китайского коронавируса

Рекомендовано подготовить отдельные стационары для заразившихся пациентов и пополнить запасы лекарств.

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, утверждающее меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае. Руководителям региональных органов Роспотребнадзора следует разработать планы противоэпидемических мероприятий.

В частности, рекомендуется при необходимости перевести медучреждения на строгий противоэпидемический режим, подготовить отдельные стационары для больных и обеспечить наличие в аптеках запаса противовирусных препаратов. Кроме того, медикам поручили организовать медицинское наблюдение за китайскими студентами.

Напомним, вспышка не известного медикам коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. От новой болезни умерли уже 80 человек. В России ни одного случая заражения новым вирусом не зафиксировано.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:40 0
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