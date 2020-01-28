Какие дома Тулы останутся без электричества 29 января

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 300,

ул. Седова, 12, 14,

ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),

ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),

пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),

ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,

ул. Металлургов, 2, 10,

ул. Гайдара, 12, 10,

ул. Мартеновская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 1, 3,

ул. Короткая, 1-а, 1-7,

ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,

ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Набережная Дрейера, 18-228 (чётн.),

ул. Комсомольская, 5, 7,

ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,

ул. Луначарского, 44-74 (чётн.),

п. Горелки: ул. Заречная, 1-29,

ул. Низинная, 1-29,

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),

1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

18-й пр-д, 4-12 (чётн.),

ул. Болотова, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

ул. Кабакова, 38,

6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,

ул. Речная, 1-12-а,

ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),

ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),

Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),

ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.).