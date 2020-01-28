Двух руководителей тульских госучреждений уволили после антикоррупционных проверок

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Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Алексея Дюмина с министром по контролю и профилактике коррупционных нарушений Александром Бибиковым.

Глава региона подчеркнул, что борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач государственной политики. Для этого в конце 2018 года в Тульской области было создано профильное министерство. По словам Александра Бибикова, особое внимание уделялось выявлению конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, противодействию коррупции в сфере закупок, обеспечению достоверности предоставляемых сведений о доходах и расходах.

По итогам 72 проверок закупок выявлено более 900 различных нарушений, наложены административные штрафы на сумму более 2,6 млн рублей. В учреждениях проведены 23 комплексных антикоррупционных проверки для выявления конфликта интересов, 11 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, двое из них уволены.

В рамках декларационной кампании министерство проанализировало более 10 тысяч справок о доходах и расходах. Нарушения выявлены у 484 должностных лиц. По результатам проверок рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности. При наличии признаков преступлений, материалы направляются в правоохранительные органы.

– Необходимо больше проводить профилактических мероприятий, разъяснять ошибки, которые были совершены. Положительные результаты в этом направлении есть, но нужно уделить внимание органам местного самоуправления, где по-прежнему допускают много нарушений. Неприкасаемых у нас нет, и не будет. На такую работу вы должны быть нацелены, – сказал Алексей Дюмин.