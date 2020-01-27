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Погода в Туле 28 января: снежно, скользко и ветрено

Погода в Туле 28 января: снежно, скользко и ветрено

Ожидается облачность, днём – от -3 до +2 градусов.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. Ожидается мокрый снег с дождём (до 7 мм за сутки).

В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -6 до -1, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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